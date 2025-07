Sur juice hos Joe & The Juice

Kafé- og juicebar-kjeden Joe & The Juice har, de seneste fem årene, nesten tredoblet inntektene fra 115,5 millioner i 2020 til 302,3 millioner i 2024. Til tross for en årlig vekstrate på 21,5 prosent i perioden, går selskapet med store underskudd. I fjor endte tapet på 47,7 millioner kroner.

Fjorårets inntekter økte med 80 millioner kroner, en vekst på 34 prosent sammenlignet med 2023. I samme periode skjøt driftskostnadene opp 120 millioner kroner, noe som er hovedårsaken til underskuddet.

Selskapet har i dag et udekket tap på 154 millioner kroner, og med en aksjekapital på kun 100.000 kroner, er summen av egenkapitalen bokført til minus 153,9 millioner kroner. Til sammenligning beløper gjelden seg til 301,6 millioner kroner, og summen av eiendelene blir dermed 147 millioner.

Et driftsresultat på minus 18 millioner kroner, og netto finanskostnader på minus 29,8 millioner påvirker kontantstrømmen negativt, og for å opprettholde likviditet, er det dermed blitt overført 45,5 millioner kroner fra morselskapet, Joe & The Juice, i Danmark. Den samlede konserngjelden beløper seg nå til 250,3 millioner kroner.

Tror på lønnsomhet i 2025

Til tross for et samlet underskudd på 82,5 millioner kroner siden 2020, ser selskapet frem til fremtidig lønnsomhet.

«I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for året 2025, som er positive, og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover», skrives det i fjorårets årsrapport.

I rapporten legges det også vekt på vekst fremover.

«Selskapet ser frem til fortsatt vekst i 2025. Selskapets strategi er lønnsomhet for eksisterende serveringsteder, og fortsatt vekst innenfor utvalgte områder», skriver selskapet og legger til:

Joe & The Juice Norge (Mill. kr) 2024 2023 Driftsinntekter 302 226 Driftsresultat −18 25 Resultat før skatt −48 −3 Resultat etter skatt −48

−3

«Fortsatt vekst og lønnsomhet er avhengig av at selskapet kan inngå avtaler på attraktive lokasjoner.»

Det danskeide konsernet har i dag om lag 400 butikker, og har fra 2020 til 2023 gått med underskudd på 590 millioner danske kroner. 2024 endte med et overskudd på 153,7 millioner.

Børsnotering i 2026

I 2023 kjøpte General Atlantic, et globalt investeringsselskap, en majoritetsandel i det danske konsernet, til om lag én milliard danske kroner. Finansieringen danner trolig grunnlag for en kommende børsnotering.

«General Atlantic vurderer en mulig børsnotering av Joe & The Juice i USA allerede neste år, ifølge personer med kjennskap til saken», skrev Bloomberg 4. juli.

I prat med anonyme kilder, la Bloomberg også til at børsnoteringen kunne gi en verdsettelse på 2,4 milliarder dollar.