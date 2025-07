Sosiale medier er oversvømmet av videoer av de populære flaskene. Taggen #WaterTok har svimlende 2,5 milliarder visninger på TikTok.

Economist skriver at ungdommene nå knytter vannflaskene sine “til antrekket og til livsstilen sin”. Og de stopper ikke der. Flaskene dekoreres med alle slags tilbehør, inkludert klistremerker, nøkkelringer, stropper, snackbrett – og til og med egne ryggsekker til begerne.

Ja, du leste riktig – ryggsekker. Stanley 1913 er en av de ledende globale merkevarene i dette markedet, og den mest populære koppen rommer intet mindre enn 1,2 liter. Da trenger man fort en egen liten transportenhet.

Denne besettelsen med vann skyldes delvis en voksende “selvpleie”-mani, der mange tror at vann er hemmeligheten bak glødende hud og skjerpet hjerne. Dette har ført til en massiv økning i vanninntaket – en trend som har fått det fengende navnet “hydreringsinflasjon”.

Og det er ikke bare forbrukerne som tørster – merkevarene nipper til en solid profitt. Salget av bærbart drikkeutstyr i USA nådde svimlende fire milliarder dollar i året som endte mai 2025, med 270 millioner solgte beholdere – opp fra 240 millioner for to år siden.

På lag med Messi

For å tappe inn i denne etterspørselen pøser selskaper som Owala og Yeti ut flasker i alle regnbuens farger. Og Stanley 1913? De har gått all-in med celebre samarbeid:

• Kolleksjoner med popstjerner som Olivia Rodrigo og Post Malone

• En fersk lansering med fotballikonet Lionel Messi, i en blåfarge som matcher det argentinske landslaget

Vannflasken har blitt et lerret for popkultur.

Men ironien er til å ta og føle på. Gen Z er kjent som en miljøbevisst generasjon, men denne gjenbrukskopp-trenden handler dessverre mer om stil enn om bærekraft. Ønsket om Stanleys flasker er så stort at et lukrativt annenhåndsmarked har blomstret frem. Begrensede utgaver kan selges for så mye som 800 dollar.

Det viser seg at “drikkemoter” kommer og går. På slutten av 1970-tallet var flaskevann det “kule” i Amerika, og kjendiser navnga sine favoritter. Så kanskje det bare er et spørsmål om tid før Gen Z finner et nytt, overpriset “må-ha”-tilbehør – og vannflaskene havner tilbake i skapet, klare for enslige fotturer igjen.