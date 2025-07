Forskjellene mellom vinmarkene kommer tydelig frem i de to Pinot Noir-vinene som nå er lansert i Norge. Jessie James Pinot Noir 2022 er Martin Woods’ signaturvin, og vår klare favoritt. Den kommer fra en høytliggende, østvendt vinmark i Eola-Amity Hills med over tretti år gamle vinstokker, og gir et floralt, parfymert og lett krydret uttrykk. Smaken er medium fyldig, med frisk syre og faste, fine tanniner og en lang avslutning – et uttrykk som kan minne om klassisk Gevrey-Chambertin.