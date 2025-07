MDG vil ha slutt på salg av energidrikk i skolen

Seip sier til TV 2 at hun mener salg av energidrikk i det offentlige er et stort paradoks, og mener det myndighetene tilbyr, bør være sunnere enn energidrikk.

I hennes hjemfylke Agder har nylig fylkestinget gått inn for å stanse energidrikksalget på videregående skoler. Hun utfordrer nå regjeringen til å gjøre dette nasjonalt.

Forbudet hun tar til orde for, gjelder spesifikt salg på skolen. Det gjelder ikke dem som drar fra skolen til en butikk og handler der.

– Vi utfordrer regjeringen og Kari Nessa Nordtun på om de vil vurdere å gjøre dette nasjonalt. Slik at det ikke avhenger av hvilket fylke en bor i, men at dette kan bli en standard, sier MDG-politikeren.

Helseminister Jan Christian Vestre sier han deler bekymringene rundt unges inntak av energidrikk, og oppfordrer andre til å forby salget i skoler. Nasjonalt forbud er det dog ikke planer om.

– Det er ikke planer om å innføre et nasjonalt forbud mot salg av energidrikk på videregående skoler. Men i høringen oppfordret vi også andre aktører til å vurdere egne tiltak for å begrense inntak av energidrikk hos ungdom, for eksempel i videregående skoler, slik som Agder fylkeskommune nå har gjort, sier han.

Han viser også til at regjeringen har ute et forslag på høring om forbud mot salg av energidrikk til barn under 16 år.