Trump-toll kan sprenge champagneboblen

Donald Trumps varslede tollsats på 30 prosent på EU-varer kaster en skygge over champagnebøndene i Frankrike. USA er selveste stamkunden, og nå frykter produsentene både prisøkninger, svikt i salget og en mørk fremtid i det amerikanske markedet, melder Reuters.

– Konsekvensene for familieeide champagneeksportører vil bli alvorlige, fordi det innebærer tapt inntekt fra flaskesalg. Det vil også få følger for hvor store druekvanter vi får lov til å høste inn, sier Stephane Vignon, som har produsert champagne i Verzenay siden 1946.

Avhengigheten av USA kan straffe seg

USA står alene for 10 prosent av volumet og hele 15 prosent av verdien av all champagneeksport. Styreleder Maxime Toubart i Comité Champagne mener tolltrusselen bør bli et varsku.

– Vi kan ikke bare si at vi skal selge tre millioner færre flasker i USA og flytte dem til Japan i stedet. Det finnes rett og slett ikke noe alternativ til dette volumsfallet i dag, sier Toubart.

Han peker på cognac-markedet, som har lidd under høy eksponering mot Kina og USA, som et eksempel på hva som kan gå galt. Nå ser bransjen etter muligheter i markeder som Brasil, Sørøst-Asia og Sør-Afrika.

Eksporten allerede under press

Champagneeksporten falt med over 10 prosent i fjor, men viste tegn til bedring i starten av 2025. Dette var frem til en 10-prosenttoll ble innført i april, ifølge det franske landbrukskontoret FranceAgriMer. En tredobling av denne satsen kan få langt mer alvorlige konsekvenser.

– Hvis 30-prosenttollen blir innført i morgen, tror jeg det definitivt vil påvirke relasjonen,

sier Hugo Drappier i Champagne Drappier.