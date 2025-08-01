Moden toppvin i perfekt drikkevindu
Riesling med grand cru-kvalitet. Denne modne vinen er blant Vinmonopolets fremste kvaliteskjøp akkurat nå.
Riesling er fortsatt en undervurdert drue når det gjelder toppkvalitetsvin. På Vinmonopolet finnes i dag et unikt mangfold av rieslingbaserte viner, men mange er fortsatt skeptiske – ofte fordi de forbinder druen med halvtørre eller søte varianter.
De seneste årene har tørre kvalitetsviner fra Tyskland fått økt oppmerksomhet. Noen av de beste vinene er nå langt mer tilgjengelige, og kan kvalitetsmessig konkurrere med noen av de fremste hvitvinene i verden – ofte til en langt lavere pris.
Tysklands svar på grand cru
Er du på utkikk etter tyske toppviner, er det enkleste å se etter betegnelsen GG (Grosses Gewächs) på etiketten, Tysklands svar på Grand Cru. Det garanterer at vinen er tørr og kommer fra noen av landets beste vinmarker. Kun medlemmer av organisasjonen VDP (Verband Deutscher Prädikatsweingüter) har lov til å bruke denne klassifiseringen, og de må følge strenge kvalitetskrav. Derfor kan det være lett å overse noen av Tysklands fremste produsenter, som av ulike årsaker står utenfor organisasjonen.
Smaksnotat
Georg Breuer Berg Roseneck 2017
En dyp og lett utviklet karakter på aroma med intens karakter av syltet sitron, lime, gule epler, grapefrukt, fersken, jordlige noter og våt stein. Fyldig på smak med intens syre som strammer opp fra tidlig midt og gir en flott balanse til den rike midtpalletten. Flott konsentrasjon med intens, tørr og lang avslutning med friskhet og energi som balanserer de lett utviklede notene i vinen.
- Poeng: 93.
- Varenummer: 10447401.
- Pris: 969,90 kroner. (Tilgjengelig på bestilling og i diverse butikker i Bergen og Trondheim).
En av disse produsentene er Georg Breuer fra Rheingau. Familien har produsert vin under dette navnet siden tidlig på 1900-tallet og var tidligere medlem av VDP. De valgte imidlertid å trekke seg ut av organisasjonen tidlig på 2000-tallet, grunnet uenigheter om VDPs rigide kvalitetsstandarder og klassifiseringssystemer. De mente at systemet begrenset deres kreative frihet. I dag produserer Georg Breuer noen av Tysklands beste tørre enkeltvinmarksviner – men uten GG på etiketten.
Toppkvalitet utenfor klassifisering
Georg Breuer har gjennom årene vokst til å bli en av de største produsentene i Rheingau med hele 40 hektar vinmark i den lille regionen. De produserer vin i hele prissjiktet, men det er deres tørre enkeltvinmarksviner som virkelig utmerker seg kvalitetsmessig. En av våre favoritter, Berg Roseneck 2017 er nå tilgjengelig på Vinmonopolet. En vin som viser seg svært godt nå, men også bekymringsfritt kan modnes videre i de neste ti til femten årene.
To retninger for tørr riesling
Tørre rieslinger kan forenklet deles inn i to hovedkategorier. Den moderne stilen har ofte en klar, nesten transparent og lett farge, med en syrefrisk, intens karakter og fokus på friske blomster og sitrus. På den andre siden har vi den tradisjonelle stilen, som innebærer oksidativ modning, ofte på brukte eikefat. Denne stilen gir vinen en dyp, gyllen farge og en rikere, mer moden og ekspressiv karakter – oftest med en frisk syre, energi og mineralitet som skaper perfekt balanse. Denne stilen representerer Georg Breuers toppviner svært godt.
Kombinert med flere års modning på flaske før lansering, samt den rikere karakteren og tilgjengeligheten til den krevende, men vellykkede 2017-årgangen, viser Berg Roseneck 2017 en intens aroma av frisk og syltet sitrus, steinfrukt, lett jordlige undertoner og en tydelig mineralsk karakter av våt stein.
Perfekt for sensommeren
Den har hatt en betydelig prisøkning på 250 kroner fra forrige årgang. Men sammenlignet med prisnivået i andre klassiske områder, representerer tysk topp-riesling fortsatt svært høy kvalitet for prisen.
Vinens friske syre og lett utviklede karakter gjør den til en ideell match til sensommerens kjøkken. Nå som kantarellsesongen nærmer seg høydepunktet, passer den særlig godt til retter med kantarell eller steinsopp – enten det er en lett sautert sopp, en kremet sopp-pasta eller smørstekt sopp på ristet surdeigsbrød. Den modne karakteren i vinen harmonerer svært godt med de jordlige tonene i soppen, og vinens friskhet og tekstur balanserer fedme og intensitet, særlig i lettere tilberedte retter.