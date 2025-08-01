Moden toppvin i perfekt drikkevindu

Er du på utkikk etter tyske toppviner, er det enkleste å se etter betegnelsen GG (Grosses Gewächs) på etiketten, Tysklands svar på Grand Cru. Det garanterer at vinen er tørr og kommer fra noen av landets beste vinmarker. Kun medlemmer av organisasjonen VDP (Verband Deutscher Prädikatsweingüter) har lov til å bruke denne klassifiseringen, og de må følge strenge kvalitetskrav. Derfor kan det være lett å overse noen av Tysklands fremste produsenter, som av ulike årsaker står utenfor organisasjonen.