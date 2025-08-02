Blant joggebukser og kjøpelepper på Oslos tak
Bull and Bear begir seg ut på nok en kulinarisk reise. Denne gangen går turen til japanske Izakaya Bar & Terrace på toppen av Sommerro på Solli.
Finansavisens Long og Short har vært på nesten alle restauranter som retter seg mot Tigerstadens forretningsfolk. Derfor ble sommervikarene Bull og Bear overrasket over at Sommerros Izakaya Bar & Terrace ikke var testet enda.
Inne på Petter Stordalens avslappende luksushotell blir vi møtt av en velkledd concierge som viser oss veien til taket på Sommerro.
Her er klientellet bredt. Vi finner alt fra kjøpelepper og uheldige øyenbryn til velkledde joggebukser.
Izakaya Sommerro
Fantastisk lokasjon på toppen av Sommerro på Solli. Menyen har bare én rett med rødt kjøtt, og med to-tre retter innabords blir det fort dyrt. Servicen er helt grei, men maten burde kommet samtidig.
Terningkast 4.
Sted: Sommerrogata 1, Solli.
Pris lunsjretter: 185–325 kroner (Servitøren anbefaler 2-3 retter per person).
Tid før maten kom: 15–20 minutter for alle rettene.
Besøkt: 24. juli 2025.
Izakaya er betegnelsen på en japansk pub eller bar med alkohol og småretter. Barene er uformelle møtesteder etter arbeid, og kan sammenlignes med spanske tapasrestauranter.
De siste årene har det dukket opp en håndfull restauranter med izakaya-konseptet. Byens nyeste tilskudd er Izakaya by Vladimir Pak. Michelin-kokken Vladimir Pak står selv bak restauranten. Hans tidligere restaurant «Omakase by Vladimir Pak» ble anerkjent med én stjerne i Michelinguiden, og han vant verdensmesterskapet i sushi i Tokyo i 2017.
Simsalabim
Ikledd en sommerlig blomsterkjole viser servitøren Bull og Bear til et vakkert uteområde med panoramautsikt over tigerstaden. Med skygge og en frisk bris i håret er det få steder man heller vil være på en slik sommerdag. Lokasjonen er virkelig fantastisk.
Menyen er enkel, og består av sushi, varmmat, kaldmat og dessert.
– Her var det ikke veldig mye kjøtt, sier Bull.
Restauranten serverer stort sett ganske lette retter, og servitøren anbefaler minst to per person. Utenom en håndfull retter med kylling, er wagyu-makien den eneste med kjøtt.
Det tar ikke mange minuttene før Bear ser seg ut to retter: pannestekt aubergine & zucchini med soya-tare, shiso-olje, syltet rødløk & furikake, eller en tomat-tiradito med shoyu-shiso vinaigrette, tofu & svart sesam. Problemet er bare: «Hva er en tomat-tiradito med shoyu-shiso?».
Den simsalabim-rimende retten viser seg å være en tomat-versjon av en peruansk ceviche. Altså ikke så veldig japansk. Bear går derfor for pannestekt aubergine med zucchini.
– Det er lettere å uttale.
Bull er som vanlig frempå, og bestiller begge makirullene restauranten har å tilby: en kongekrabberull med grønn kosho-mayo, avokado, agurk & yuzu-tobikorogn og en flambert wagyu rull med kewpietrøffelmayo, grønn asparges & syltet skorsonerrot.
Zucchini-solisten
Etter ett kvarters tid kom Bears aubergine med zucchini alene.
Fordi retten er varm, skrider Bear til verket. Og for en ganefest! Grønnsakene er fløyelsmyke og litt søte, og den udefinerbare umamien minner litt om miso ramen. Den syltede rødløken er passe syrlig, og gir litt mer tyggemotstand enn grønnsakene.
– Her var det både søtt, salt og syrlig uten bitterhet, men samtidig noe udefinerbart. Absolutt en rett jeg ville bestilt igjen, men da hadde jeg ønsket at alle rettene kom samtidig, sier Bear.
– Nei, det her var skikkelig dårlig altså. Maten skal komme samtidig. Det her blir trekk på terningen, utbryter Bull, tydelig frustrert.
Det skulle gå fem lange minutter før Bulls makiruller rullet inn.
Rullene er pent dandert, og munnen velsignes med en blanding av spennende smaker og forskjellige konsistenser. Særlig kombinasjonen av flambert wagyu og trøffelmajones faller i god jord hos Bull. Agurken og aspargesen gir rullene en frisk og sprø konsistens, perfekt på en varm sommerdag.
Kongekrabben mister dessverre litt av sin effekt, og med en prislapp på 225 kroner er det kjedelig at den beste sushien er den uten sjømat.
Popp! lyder det fra høyre flanke. Champagnekorken popper ut av hendene til servitøren, og halve flasken renner ut på gulvet.
– Huff da, sier Bear. Får håpe influencerne ikke må betale for hele flasken, for det er jammen ikke mye igjen.
– Er det ikke det man kaller «vaskning» i Sverige? Men da har man gjerne dyrere klokker man heller vin på, sier Bull.
– Hvilket terningskast gir vi, a? spør Bear.
– Jeg tenker en solid firer. Maten var god, men servicen klaffet ikke helt i dag. Jeg kommer absolutt tilbake for å nyte utsikten med noe godt i glasset. Men om jeg spiser her igjen håper jeg virkelig kjøkkenet har fått bedre kontroll på timingen, for det var en nedtur.