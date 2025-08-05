Maaemo med kjemperesultat

Maaemo-gründer Esben Holmboe Bang har hatt mange konsepter i Oslo. I tillegg til stjernerestauranten Maaemo i Bjørvika har han drevet restaurantene Mon Oncle og The Vandelay og baren The Conservatory. Han var også med å starte Kafeteria August på Tullinløkka i begynnelsen av 2022.

Maaemo, som åpnet i 2010, beholdt sine tre Michelin-stjerner i 2024. Etter noen år med negativt resultat ble det imidlertid pluss på bunnlinjen i 2023. I 2024 besluttet Holmboe Bang å avvikle og overføre øvrige avdelinger for å bruke mer tid på Maaemo og EHB i Shanghai.

Det har gitt uttelling. Det ferske regnskapet for 2024 viser et resultat før skatt på 11 millioner kroner av en omsetning på 46,9 millioner. Omsetningen sank med 42 millioner som følge av avviklingene.

Maaemo eies 50/50 av Bjørn Tore Furset og Ehb Holding (Espen Holmboe Bang og Kaja Rambæk Holmboe Bang).