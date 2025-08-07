Internasjonal vekst løfter Burger King

Restaurant Brands International (RBI), morselskapet til Burger King, Tim Hortons, Popeyes og Firehouse Subs, kan vise til solide resultater i andre kvartal 2025, med særlig sterk vekst internasjonalt, skriver Bloomberg.

Sammenlignbare restaurant­salg økte med 2,4 prosent i kvartalet, en forbedring fra forrige kvartal og noe over analytikernes forventninger. Selskapets internasjonale virksomheter, som nå står for rundt 40 prosent av den totale omsetningen, overrasket positivt med en vekst i systemomfattende salg på 9,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Internasjonal vekst trekker lasset

Spesielt Burger King internasjonalt hadde en sterk utvikling, med en økning i sammenlignbare salg på 4,1 prosent, mens Tim Hortons i Canada økte med 3,6 prosent. Dette bidro til at RBI fortsatt er på vei mot sitt mål om over 8 prosent organisk vekst i justert driftsresultat for hele 2025.

– Med positivt momentum inn i andre halvdel av året, er vi fortsatt trygge på vår evne til å levere over 8 prosent organisk vekst i justert driftsresultat i 2025, sier RBIs konsernsjef Josh Kobza.

Kobza påpeker at franchiseeiere og markedsføringstiltak nå er bedre koordinert noe som gir merverdi for kundene.

Blandet i Nord-Amerika

I Nord-Amerika var det stor variasjon i prestasjonene. Tim Hortons i Canada overgikk forventningene, blant annet ved hjelp av reklamekampanjer med skuespiller og fotballklubbeier Ryan Reynolds, skriver Bloomberg. Burger King i USA – med sin «How to Train Your Dragon»-kampanje – leverte som forventet. Mens Popeyes og Firehouse Subs hadde svakere utvikling med en nedgang på henholdsvis 1,4 og 0,8 prosent i sammenlignbare salg.

Hurtigmatbransjen i USA har generelt slitt med vekst den senere tiden, og inflasjonsjustert forbruk falt i første halvår. Merkevarer som Chipotle og Pizza Hut har tapt kunder, mens konkurrenter som McDonald's, Taco Bell og Applebee’s har klart å vokse gjennom billigere menyer og produktnyheter.

Sterk vekst

Til sammen fikk RBI en omsetning på 11,85 milliarder dollar i systemomfattende salg i andre kvartal, en økning på 5,3 prosent fra året før. Totale inntekter for RBI steg til 2,41 milliarder dollar, opp fra 2,08 milliarder i samme periode i fjor.

Det justerte driftsresultatet (AOI) endte på 668 millioner dollar, en økning fra 632 millioner. Justert inntjening pr. aksje var 0,94 dollar, opp fra 0,86 dollar året før.

Nettoresultatet falt til 264 millioner dollar, ned fra 399 millioner. GAAP-driftsresultatet gikk tilbake med 27,2 prosent til 483 millioner dollar, hovedsakelig som følge av lavere inntekter fra solgte eiendeler og økte kostnader.

Aksjen falt med 1,6 prosent i førhandelen torsdag, men er likevel opp 5,2 prosent hittil i år.