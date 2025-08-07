– Alle vil ha norske agurker, men dessverre er produksjonen lavere enn etterspørselen, og det blir supplert med import, skriver Landbruksdirektoratet i sin ukentlige rapport om frukt- og grøntmarkedet.

Direktoratet opplyser samtidig om at anbefalt produsentpris på agurker øker med 50 øre neste uke, til 12,90 kroner per stykk.

24. juli kom det første tegnet på at agurk er sommerens trend-grønnsak. Da kunne Landbruksdirektoratet melde om at etterspørselen hadde økt kraftig den siste uken, og at noen produsenter slet med å levere nok.

De høye temperaturene som da herjet i Norge, gikk også ut over produksjonen.

– Vi vet at flere og flere norske forbrukere ønsker norsk mat. Det er en positiv trend – dette gjelder også for agurkproduksjon. Vi har dyktige produsenter som ønsker å produsere det forbrukerne vil ha, men som vi vet er matproduksjon avhengig av vær og vind, sa statssekretær Hanne-Berit Brekken (Ap) i Landbruks- og matdepartementet til NTB.

Plommene kommer – eplesesongen i gang

Foruten agurkmangelen, er det også flere andre nyheter i frukt- og grøntmarkedet denne uken.

Blant annet er endelig høstingen av de norske plommene i gang, og de er nå på vei til butikkene.

– Pakkeriene har startet med å pakke plommer. Tilgangen vil øke fremover, opplyser direktoratet.

Eplesesongen er også så vidt i gang:

– Tidligeplene sendes til butikkene.

Prisfall på potet

Mens nordmenn ikke kan få nok av agurker, kunne de norske potetene denne sommeren gått mer unna.

«Omsetningen av norske nypoteter er stabil, men produsentene kunne ønsket seg en høyere etterspørsel», rapporterer Landbruksdirektoratet.

Den anbefalte produsentprisen settes ned med ytterligere én krone den kommende uken.