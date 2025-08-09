Som på mange enkle, asiatiske spisesteder er menyen også her lang. Sushi, sashimi, maki, nigiri, vegetar, thai, vietnamesisk, kinesisk, ris og nudler. Bamboo har takeaway på Sagene, Bjerke, Uranienborg og Skøyen, og Skøyen er den eneste som også har sitteplasser. Godt råd: Styr unna!

Terningkast 1.

Sted: Karenslyst Allé 30.

Pris lunsjretter: 163–263 for hovedretter og forretter fra 73 kroner (nettsiden har andre priser som ikke stemmer).

Tid før maten kom: 6 minutter.

Besøkt: 1. august 2025.