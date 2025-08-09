Årets første soleklare ener
Etter låst dør, tusjet meny og smakløse retter, ble det klart: Dette er stedet for deg som hater å spise, men må.
Bamboo på Skøyen har avgjort noe for enhver smak. Det er sushivarianter i skjønn forening med vegetar, retter fra Thailand, Vietnam og Kina. Menyen er uendelig lang, men også pedagogisk – med overskrifter for hvert kjøkken og en egen seksjon med husets anbefalinger. Det fristet lunsjduoen såpass mye at de besøkte stedet den siste dagen i juli. De ble møtt med lukkede dører, og da de ringte kom de rett på telefonsvareren. Med uforrettet sak vendte de snuten tilbake til kontorets kantine, som et døgn senere skulle vise seg å være et vel så godt valg. Men den første dagen i august var døren i betonggaten Karenslyst Allé ulåst.
Spisekart med feil på deling
– Jeg hopper elegant over kombinasjonen rå varianter av fisk servert med ris, sier Short og skummer overskriftene på spisekartet. Et spisekart det forøvrig kun finnes ett eksemplar av, og de opprinnelige prisene – tilsvarende dem som står på nettsiden – er tusjet over og hevet. Spisekartet måtte leveres tilbake så fort vi hadde bestemt oss.
Bamboo Skøyen
Som på mange enkle, asiatiske spisesteder er menyen også her lang. Sushi, sashimi, maki, nigiri, vegetar, thai, vietnamesisk, kinesisk, ris og nudler. Bamboo har takeaway på Sagene, Bjerke, Uranienborg og Skøyen, og Skøyen er den eneste som også har sitteplasser. Godt råd: Styr unna!
Sted: Karenslyst Allé 30.
Pris lunsjretter: 163–263 for hovedretter og forretter fra 73 kroner (nettsiden har andre priser som ikke stemmer).
Tid før maten kom: 6 minutter.
Besøkt: 1. august 2025.
Thairettene er ofte sterke med en eksplosjon av smaker. Vietnamesisk pleier ikke å være så sterkt, men med mye friskhet. Kinesisk kan være så mangt, men ettersom det ikke står Dim Sum på menyen, bestemmer Short seg raskt for å saumfare den thailandske delen av menyen. Kanskje med en fersk vietnamesisk vårrull til forrett. Hun foretrekker dem fremfor de frityrstekte, men ender likevel på en klassisk thaisuppe med scampi som en start.
Long går derimot for klassiske vårruller med oksekjøtt og kål, servert med sursøt saus som en forhåpentlig god appetittvekker.
Når det gjelder hovedrett er Short i mål på null tid. Hun går for det sterkeste: Gaeng Keo Wan som består av kylling, okse eller scampi i kokosmelk, grønn karri, basilikum, limeblad og grønnsaker. Hun velger kylling.
Til hovedrett er Long uvanlig rask på labben. Der hun normalt sett har langt fremskreden beslutningsvegring, klinker hun til med en tempura vulkano roll, som i praksis betyr fritert scampi og avokado, toppet med flambert laks og teriakisaus.
Blæh!
Seks minutter senere står en nitrist tallerken med to vårruller og en saus foran Long.
– De er crispy, men det er helt umulig å smake hva de er fylt med. Føler meg ganske sikker på at det er svin eller kylling, og ikke oksekjøtt. Crunch, men ingen punch. Sausen er heller ikke spesielt spennende.
Short tar en prøvende skje av sin suppe. Varm og ingen usmak, men heller ingen smak. Scampiene har konsistens som viskelær, og den sterke og syrlige smaken som låne-menyen lovet, finnes ikke.
Mens de fortsatt spiser sine forretter, sittende på et bittelite bord som allerede er overfylt med glass og tallerkener, dukker den engelskspråklige servitøren opp med hovedrettene. For i det hele tatt å få plass på bordet, serverer lunsjduoen sine halvspiste forretter i retur, uten at det føltes som noe savn.
– Wow! Min makirull ser helt fantastisk ut. Det gleder jeg meg til, sier Long, uten å skjule overraskelsen i stemmen. Hittil har nemlig besøket ligget på terningkast en.
– Smaken sto ikke til utseendet. Dette smaker frityr og grill!
Shorts tallerken, med presumptivt sterk grønn karri, ser like spennende ut som finsk TV-teater på NRK i gamle dager. Så viser det seg at smaken heller ikke denne gang overrasker positivt.
– Hvor er smaken? Denne retten kunne jeg servert på en barnebursdag, for alle barn liker ris, kylling og en mild saus som ikke smaker skummelt. Men pluss for kyllingen isolert sett, for den er faktisk ikke tørr.
Konklusjon
Duoen observerer at en og annen er innom, hiver i seg maten og går igjen. Et par poser med take away blir også pakket, men ellers er det lite trafikk i det småkjipe lokalet på Skøyen som deler toaletter med naborestauranten El Camino.
Long gjør kort prosess:
– Jeg møter innimellom mennesker som sier at de ønsker seg en pille som gjør at de blir mette, slik at de slipper å bruke tid på å spise mat. Selv synes jeg det er nitrist, men om det finnes en restaurant som nesten kan tilby det samme, eller i hvert fall en restaurant for dem som vil at måltidet skal gå fort, ikke koste all verden og heller ikke gi noen som helst minner av å ha spist, har vi funnet den her. Terningkast 1.