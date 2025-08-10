"Andrevinen" som ikke er noe andrevalg
Lillesøsteren fra Bolgheri fortjener å stå på egne ben.
Toscana er ikke bare brunrøde åser, Sangiovese og Chianti Classico. Ved kysten, noen mil sørvest for Pisa, ligger Bolgheri – en vinregion som brøt med konvensjonene og revolusjonerte italiensk vinindustri.
Ukens vintips
La Serre Nuove dell'Ornellaia 2022
Frukten er mørk og moden – kirsebær, plomme og et hint av lakris – men balansert av tydelige, avrundede tanniner. Syrestrukturen bærer den mørke frukten, og finishen er lang, saftig og preget av urter.
- Poeng: 93.
- Varenummer: 5909101.
- Pris: 690 kroner.
- Obs: På Vinmonopolets nettsider står det 2020. Vi mistenker at det er flere årganger i butikk.
Supertoscaner
På begynnelsen av 1970-tallet startet et ambisiøst prosjekt med å plante Cabernet Sauvignon, Merlot og Cabernet Franc i stedet for de tradisjonelle italienske druene i Toscana. Det var et valg som først ble møtt med mye skepsis, og vinene fikk ingen umiddelbar DOC-godkjenning. Men resultatene talte for seg – en ny vinstil ble født: supertoscanerne, som i dag regnes som noen av Italias mest ettertraktede.
Blant de mest ikoniske navnene i Bolgheri står Ornellaia i særklasse. Eiendommen ble grunnlagt i 1981 av Ludovico Antinori og Nicolò Incisa (mannen bak Sassicaia).
Ludovico ønsket å lage vin i verdensklasse, men uten å lene seg mot gamle italienske tradisjoner.
Resultatet ble en Bordeaux-inspirert vin fra italiensk jord: rik, balansert og lagringsdyktig. Første årgang av Ornellaia ble lansert i 1985, og fikk umiddelbart kultstatus.
Le Serre Nuove – kvalitet i andre rekke?
I 1997 kom Le Serre Nuove dell’Ornellaia på markedet, produsentens andrevinsprosjekt. Men å kalle dette «nummer to» blir misvisende.
Vinen lages med samme metode, samme håndverk og på samme jordsmonn som storebroren, men hovedsakelig fra yngre vinstokker og fat som ikke går inn i førsteseleksjonen. Dette gir en vin som tidvis er mer tilgjengelig, men ikke enkel.
En varm årgang
Årgangen 2022 var varm, med tidlig innhøsting. Frukten er mørk og moden – kirsebær, plomme og et hint av lakris – men balansert av tydelige, avrundede tanniner. Syrestrukturen bærer den mørke frukten, og finishen er lang, saftig og preget av urter.
Løp og kjøp
Le Serre Nuove 2022 er et godt eksempel på at andreviner ikke behøver å være et andrevalg. Det er en vin med egen identitet, tydelig terroiruttrykk og ren frukt. For deg som ønsker å forstå Bolgheri til en rimeligere penge enn førstevinen, eller som vil kjøpe kvalitet med et snev av fornuft eller god samvittighet, er dette en av de mest attraktive vinene på polet akkurat nå.