Le Serre Nuove 2022 er et godt eksempel på at andreviner ikke behøver å være et andrevalg. Det er en vin med egen identitet, tydelig terroiruttrykk og ren frukt. For deg som ønsker å forstå Bolgheri til en rimeligere penge enn førstevinen, eller som vil kjøpe kvalitet med et snev av fornuft eller god samvittighet, er dette en av de mest attraktive vinene på polet akkurat nå.