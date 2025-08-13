Moestue Group importerer og selger alkoholholdige drikkevarer via sine datterselskaper. Konsernet har i en årrekke levert solide resultater, men 2023 bød på en kalddusj der resultatet før skatt ble mer enn halvert.

Regnskapet for 2024 viser solid forbedring. Omsetningen økte med 3,4 prosent, mens resultatet før skatt viste en vekst på 150 prosent til 55,7 millioner.

Moestue Group har en rekke datterselskaper som er helt eller delvis eiet. Det er avsatt et utbytte på 34 millioner kroner i morselskapet. I konsernet er det avsatt et utbytte på 40,7 millioner for fjoråret. Moestue Group eies av Moestue Holding II (Christopher Moestue) med 70 prosent og Amfi Invest (Inge Hilland) med 30 prosent.

Ifølge styrets beretning leverte de norske datterselskapene vekst både i omsetning og volum i fjor, til tross for volumnedgang både på Vinmonopolet og HoReCa. Det største datterselskapet, Moestue Grape Selections, avsluttet 2024 med et resultat på 33,6 millioner kroner. Høyest resultatvekst hadde likevel LaMarc Wines, som økte resultatet fra 4,1 millioner i 2023 til 10 millioner i 2024.

82 prosent av konsernets omsetning stammer fra Norge. Moestue & Cask i Stockholm avsluttet fjoråret med et resultat på minus 7,3 millioner. Ifølge årsberetningen er det foretatt en nedbemanning i Sverige slik at selskapet nå leverer positivt resultat.