– Prisøkningen er uakseptabel. Jeg vil ikke sitte stille og se på at bekymringen blant forbrukerne øker, mens prisene stiger, sier en oppbrakt næringsminister Cecilie Myrseth i en pressemelding.

Myrseth har innkalt dagligvarekjedene COOP, Norgesgruppen, Reitan Retail og Oda, samt leverandørene Nortura og Orkla, til nye møter den 25. august. Bakgrunnen er den kraftige prisveksten på mat og drikke, som har økt med 5,9 prosent det siste året. Spesielt alarmerende er julitallene, som viser en månedsvekst på 4,4 prosent – en uvanlig høy økning ifølge SSB.

– UAKSEPTABELT: Nå innkaller næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) dagligvarebransjen til nye møter om prisøkningen. Møtet følger opp samtalene hun og statsministeren hadde med bransjen før sommeren. Foto: Lise Åserud / NTB

– Aktørene må forklare hvorfor dette prishoppet kommer nå, understreker ministeren.

Møtene i august er en oppfølging av samtalene som fant sted 23. mai, der både statsministeren og næringsministeren deltok. Myrseth understreker at selv om de fikk mange svar under de tidligere møtene, gjenstår det fortsatt flere uavklarte spørsmål som krever nærmere forklaring fra bransjen.

– Det er viktig for meg å høre aktørenes vurderinger av hvorfor matvareprisene øker så kraftig, sier hun.

Regjeringen har allerede lansert flere tiltak for å bedre konkurransen i dagligvarebransjen, inkludert forbedrede vilkår for små aktører og styrket tilsyn. Myrseth antyder at ytterligere tiltak kan være på trappene, avhengig av svarene de får i de kommende møtene.

Prisveksten på matvarer og alkoholfri drikke har siden midten av 2022 vært høyere enn den generelle prisstigningen i samfunnet.