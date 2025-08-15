Vinproduksjonen faller markant ellers i verden, men i Russland er det oppgangstider, skriver Bloomberg.

Produksjonen i 2024 på 5,4 millioner hektoliter var den høyeste siden 2015, opp 19,3 prosent fra året før og 17,5 prosent over snittet de fem siste årene. Innenlandsk konsum steg til 8,1 millioner hektoliter – eller mer enn én milliard flasker.

I vinstormakten Frankrike, for eksempel, falt produksjonen til 36,1 millioner hektoliter i fjor. Dette var ned 23,5 prosent fra året før og nesten 18 prosent under 5-årssnittet. Dårlig vær får skylden, går det frem av en rapport fra International Organisation of Vine and Wine.

– Russiske viner er nå å finne på steder de ikke var før. Hovedfordelen er at mange russiske viner stilmessig ligner på dem fra toppregioner som Nord-Italia eller Frankrike – og ofte til en lavere pris, sier sjefsvinmaker Mikhail Nikolaev i Nikolaev & Sons, en familieeid vingård i Krasnodar-regionen som står for over en tredjedel av Russlands produksjon.

Les også Fransk rødvin i fritt fall Forbruket av rødvin i Frankrike har falt 90 prosent siden 1970-tallet, og nå svikter eksportmarkedene også. – Problemene med vin, særlig rødvin, er nå eksistensielle, sier analytiker.

Toll og sanksjoner

Oppgangen for russisk vin gjenspeiler ifølge Bloomberg sanksjonene som holder mange vestlige viner ute fra hyllene i supermarkeder og restauranter. I fjor økte Russland tollsatsene på vin fra såkalte «uvennlige land» – en liste laget i 2021 som inkluderer USA og noen av Europas største vinprodusenter – og doblet til 25 prosent.

– Dette har presset opp prisene på importerte viner som Prosecco og Vinho Verde, og fått forbrukere til å velge innenlandske alternativer, uttaler Yaroslav Guryev, finalist i Moskvas årlige vinsmakerkonkurranse Sommelier Cup i 2023.

Nyhetsbyrået Ria Novosti meldte nylig at russisk vinimport ble halvert i første kvartal i år fra samme periode i fjor. Og Simple, en av Russlands største alkoholimportører, opplyser til Bloomberg at omsetningen av russiske viner toppes kun av italienske.

Les også Moden toppvin i perfekt drikkevindu Riesling med grand cru-kvalitet. Denne modne vinen er blant Vinmonopolets fremste kvaliteskjøp akkurat nå.

Sjelden champagne du bør sikre deg nå Fra et ukjent underområde i Champagne leverer Lassaigne viner i toppklasse. Er det to champagner du bør avslutte ferien med – og kanskje sikre noen flasker til kjelleren – er det disse.

Ny pinot i toppklasse Evan Martin lager noen av Oregons mest særpregede viner – og har raskt blitt et navn å merke seg. Nå er vinene endelig tilgjengelige i Norge.

– Vinpatriotisme

Denis Rudenko, medlem av den russiske sommelierforeningen, mener fenomenet «vinpatriotisme» gir næring til trenden.

– Noen unngår nå viner fra land med anstrengt forhold til Russland, mens andre drikker utelukkende russiske viner av politiske grunner, sier han.

Vinmaker Mikhail Nikolaev viser overfor nyhetsbyrået også til at flere tiltak fra sentralmyndighetene i Kreml de siste årene har gjort sitt for å øke russernes bevissthet rundt hjemlig produsert vin.

Blant tiltakene er en hyllekvote som krever at minst 20 prosent av vinen som selges i butikker, restauranter og kaféer skal være russiskprodusert. Enkelte politikere har foreslått å øke kvoten til 30-40 prosent.

Videre beordret president Vladimir Putin tidligere i år reformer for å gjøre det enklere å omdisponere land til vinproduksjon.