Kelner, kelner, det er en flue i moule-friten min!
Det er ikke hver dag en husflue stjeler showet på Grand Café. Heldigvis fikk blåskjell, bifftartar og sommersjarm holde et pausenummer.
Bull og Bear avslutter sitt sommervikariat på selveste Grand Café. På en av sommerens gråere dager er de ubesluttsomme om de skal sitte ute eller inne.
Hovmesteren foreslår ute – det er friskt, og man må nyte oppholdet før regnet overtar. En fantastisk mulighet til å bedrive «people watching», mener Bull.
Karl Johan er som vanlig full av turister, ungdom med sommerfri og hestevogner.
Grand Café
Den historiske restauranten har vært i drift siden 1874, og serverer både frokost, lunsj og middag. Det ikoniske maleriet Kristiania-bohemen brer seg ut over restaurantens bakvegg, og man kan velge mellom lune lokaler innendørs eller en hektisk uteservering. Svært god service, rask levering frem til desserten og friske lunsjretter.
Terningkast 5
Sted: Karl Johans gate 31.
Pris lunsjretter: 255–377 kroner.
Tid før maten kom: 8 minutter.
Besøkt: 29. juli 2025.
Sittende utenfor Grand Cafe er man nesten litt for tett på det høytrafikkerte fortauet. Den store folkemengden, kombinert med noen mørke skyer, gjør opplevelsen mindre fornøyelig. De flytter seg raskt inn. Det er et godt valg, for fem minutter senere åpner himmelen seg.
Lokalene til den historiske restauranten utstråler en rolig og sofistikert stemning. Femten minutter etter åpningstiden fylles det åpne rommet sakte opp, og det summes på eksotiske språk rundt om på bordene. Tekstilene, det store veggmaleriet og den dempede belysningen drar deg ut av hverdagsrushet som suser forbi i byens travleste gate.
Tartar som tar av
De første minuttene er det innom både én, to og tre kelnere. En upåklagelig oppvartning.
Bull og Bear bestiller en biff tartar på deling. Det er første gang Bear prøver retten.
– Jeg skal bare ta én bit, sier en litt skeptisk Bear. Det ble langt fra sannheten.
Tartaren viser seg nemlig å være en hit. Den er blant de beste Bull har spist.
Retten er glatt, myk og smelter på tunga. I motsetning til mange tartarer er denne ikke grov, men finhakket og toppet med fløyelsmyk stracciatella. Dette passer perfekt med de sprø baguetteskivene som serveres sammen.
– Helt konge! Denne blir det vanskelig å toppe.
Til hovedrett bestiller Bear panert kylling med grillet hjertesalat og cæsar-emulsjon.
– Litt som en dekomponert cæsarsalat, sier Bear.
Anretningen er enkel, og med få komponenter settes råvarene i fokus.
– Dette gir litt kyllingnuggets-vibber. Det passer liksom ikke helt inn på en restaurant som denne. Kyllingen er god, men det er ikke så veldig mye spesielt med den. Den er ganske rund.
Hjertesalaten løfter retten. Med dressing, parmesan, gressløk og cæsaremulsjon forvandles den til et nesten kjøttaktig element. I kombinasjon med kyllingen blir det hele litt mer spennende likevel.
Flue i friten
Bear lar seg fascinere av smakskombinasjonene i moule friten, og bestemmer seg for å undersøke dette nærmere – noe som skal vise seg å bli en positiv opplevelse.
– Blåskjellene er skikkelig gode, og slipper skallet uten noe motstand. Det var masse fennikkel – smaker nesten litt lakris! Og med spicy nduja-smør, nei, dette var noe nytt.
– Det er søtt, syrlig og spicy. Fritesen er sprø og komplementerer skjellene akkurat som de skal, med en lett og luftig aioli, smiler en fornøyd Bear.
En annen som legger sin elsk på moule friten, er en stor husflue. Den holder Bull og Bear med selskap stort sett hele lunsjen. Med noen ivrige håndbevegelser forsøker Bear å jage bort den ubudne gjesten, noe som får samtalen til å se ekstra opphetet ut. Kanskje det førte til flere fluer på veggen.
Servitørene titter stadig innom for å forsikre seg om at alt er vel. I mellomtiden jobber Bear iherdig videre med den store kasserollen med blåskjell. Det går sakte mot slutten, og bunnen kan snart skimtes.
– Det var litt mange lukkede skjell – faktisk 14 stykker. Enda godt at porsjonen var stor, for jeg tror ikke jeg ville klart å spise alle, uavhengig av gap.
Grand finale
Ved spørsmål om dessertmenyen takker en ivrig Bull ja. De to bestemmer seg for å avslutte besøket med en tiramisu.
Etter at menyen er levert, er det nesten som om alle servitørene fordufter. Kanskje var det trykket fra regnets flyktninger som tok oppmerksomheten deres. Etter noen subtile blikk begynner en hissig Bull å bli utålmodig.
– Hun ser meg ikke. Jeg vil bare bestille kake, utbryter Bull.
Ti minutter senere kommer omsider en av servitørene bort, etter et lite vink eller tre. Kort tid etter serveres en skål med Bears favorittdessert.
– Denne var fantastisk, sier Bear, som egentlig bare skulle ha én bit.
– Hit skal jeg tilbake for å nyte bifftartaren og et glass vin på uteserveringen før sommeren er over. Kanskje en liten dessert også!
Fornøyd med sommerens innsats, trasker de to mette ut i sommerregnet. Besøket på Grand Cafe plasseres høyt på listen.
– Dette blir terningkast fem! Jeg forventet litt mer av kyllingen, og det var synd det tok litt lang tid på slutten. Men tartaren og tiramisuen gjør at jeg allerede har glemt det hele, sier en glisende Bull.