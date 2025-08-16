Vinen du bør drikke til krepsen
Norske råvarer har ofte korte sesonger, og nå er endelig den eksklusive ferskvannskrepsen tilgjengelig.
Det er noe eget med de korte, intense sesongene her i Norge. Jordbærene smaker som sol på sørlandskysten, kantarellene lyser opp skogbunnen, og ikke minst ferskvannskrepsen – delikatessen som i generasjoner har vært en skatt for de som vet hvor de skal lete.
Ukens vintips til ferskvannskreps
Marcel Deiss Ribeauvillé 2022
- Presis frukt, hvite blomster, moden steinfrukt og et lett mineralpreg.
- 409 kroner.
- 90 poeng.
- Polnr 15217201.
Det sorte gullet
På Fjelberg Fisk og Vilt i Bygdøy Allé er det lokale fiskere fra Einavannet i vestre Toten som leverer innsjøens sorte gull. Sesongen starter 6. august, og er sånn sett knapt i gang før den over i midten av september, knappe seks uker senere.
Du kan lukte det langt ned i Bygdøy Allé når vi har kokt nye krepsPatrik Vardund, Fjelberg Fisk & Vilt
Patrik Vardund hos Fjelberg har rett. Fra den lille butikken dufter det intenst av krondill.
– Det er selve laken som er hemmeligheten. Nok salt og nok krondill, sier Vardund.
De fleste velger ofte å spise krepsen med godt brød, smør og kanskje noe majones. Vardund forteller at siden kantarellen også er i sesong, kan man fint leke seg med kantarellpai og kreps.
Svenskene spiser den med blant annet Västerbottenost og løyrom til deres kräftskiva.
– Og gjerne en dram, smiler Vardung.
For de som ønsker en vin til dette norske måltidet, altså Finansavisens lesere, er det mulig å gå mer raffinert til verks.
Ukens vintips
Både en Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc eller Grüner Veltliner kan fungere godt til krepsen.
Valget falt til slutt på Marcel Deiss Ribeauvillé 2022 fra Alsace, en vinregion med en historie like sammensatt som vinen selv.
Alsace ligger i det nordøstlige Frankrike, men har vært under både fransk og tysk styre gjennom tidene. Denne dobbeltkulturen har satt sitt preg på vinene: Fransk eleganse kombinert med tysk presisjon.
Domaine Marcel Deiss holder til i landsbyen Bergheim, og familien har dyrket vin her siden 1744. Jean-Michel Deiss tok over vingården etter andre verdenskrig, og ble en pioner for biodynamisk drift i området. Han gjenopplivet også den gamle tradisjonen med complantation, å plante flere druesorter i samme vinmark og høste dem sammen.
Årgangen 2022 av Ribeauvillé byr på presis frukt, hvite blomster, moden steinfrukt og et lett mineralpreg.
Den friske syrestrukturen skjærer fint gjennom det fete tilbehøret til krepsen, samtidig som steinfrukten fremhever krepsens naturlige sødme.
Ribeauvillé er en såkalt «field blend» av riesling, sylvaner og pinot blanc, hvor hver drue gir vinen kropp, fylde og friskhet til å håndtere det sorte gullet.
Med et fat kreps, et glass Ribeauvillé og kanskje en sval sensommerkveld, så har du et måltid som smaker både av Norge og Alsace på én gang. En perfekt kombinasjon i de få ukene det varer.