Lieubeau Clisson 2022. Frankrike, Loire- Muscadet Sevre-et-Maine

Frisk på aroma, med sitrus, kjernefrukt og lett kremet karakter fra bunnfallsmodning. Intens og frisk med balansert midt og god, saltpreget avslutning.

Poeng: 90.

Artikkelnummer: 19684701.

Pris: 335 kroner.

Antall flasker: 238.

Guiberteau Saumur Breze 2021. Frankrike, Loire, Saumur

Et kjøligere uttrykk i denne årgangen. Modne epler, pære, nøtter, eik, grillet sitron, flint og røyk på aroma, med frisk løft på ankomst og god konsentrasjon og fylde på smak. Lang og intens avslutning.

Poeng: 93.

Artikkelnummer: 19643001.

Pris: 750 kroner.

Antall flasker: 140.

Belargus Anjou Roueres 2021. Frankrike, Loire, Anjou.

Moden, rik og dyp på aroma, med moden kjernefrukt, tropisk innslag og eik. Dyp på smak med rund, innpakket syre. Kan med fordel lagres noen år for bedre balanse.

Poeng: 89.

Artikkelnummer: 19661401.

Pris: 900 kroner.

Antall flasker: 116.

Boudignon Anjou blanc 2023. Frankrike, Loire, Anjou.

Ren, klar og mineralsk på aroma, med dempet kjernefrukt, blomster og fremtredende steinaktig mineralsk karakter. Intens med syrlig løft på smak, med fast tekstur og lang saltpreget avslutning.

Poeng: 90.

Artikkelnummer: 19650101

Pris: 478 kroner.

Antall flasker: 561.

Laureau Savennieres Genets 2022. Frankrike, Loire, Savennieres.

Moden kjerne- og steinfrukt på aroma, med lett innslag av tropisk frukt, brød og underliggende flintaktig karakter. Flott intensitet på smak, med god balanse mellom fylde, friskhet og tekstur som sitter lenge i avslutning.

Poeng: 92.

Artikkelnummer: 19677401.

Pris: 545 kroner.

Antall flasker: 178.

F. Chidaine Montlouis Bournais 2023. Frankrike, Loire, Montlouis.

Dyp og konsentrert, med flott balanse av friske og modne epler, sitrus og våt stein og krydder. Rik, men balansert med presis syre og tekstur på smak. Fedme som vokser mot slutten og forlenger ettersmaken.

Poeng: 92.

Artikkelnummer: 19652601.

Pris: 535 kroner.

Antall flasker: 178.

Clos Thierriere Sang de Roche 2023. Frankrike, Loire, Vouvray.

Energisk og konsentrert på nese, med kombinasjon av moden og lett umoden kjerne- og steinfrukt, nøtter, knust stein og kremet innslag fra bunnfallsmodning. Frisk, energisk og intens på smak, med lett varmende alkohol som trekker litt. Ellers en veldig flott vin.

Poeng: 90.

Artikkelnummer: 19654401.

Pris: 498 kroner.

Antall flasker: 182.

Boudignon Savennieres Clos de la Hutte 2022. Frankrike, Loire, Savennieres.

Intens, steinaktig mineralitet, blomster, sjøluft, friske epler og sitrus. Imponerer på smak med høy intensitet fra ankomst, og en transparant, syrlig, mineralsk og velbalansert vekt som sitter utrolig lenge i en veldig lang og saltpreget avslutning.