Spesialslipp: Dette er favorittene
Torsdag 28. august slippes et stort utvalg vin under spesiallanseringen. Her finner man både spennende nyheter og noen skuffelser – vi guider deg til de beste kjøpene.
Totalt lanseres 44.839 flasker fordelt på 251 nye varelinjer under årets spesialslipp av vin fra øvrige Frankrike og Europa. Hovedfokuset ligger på Loire, både hvitt og rødt, men også Rhône, Alsace, Languedoc-Roussillon og Bourgogne er representert. Spennende nyheter kommer også fra Hellas, Spania og Sveits.
Hør flere av våre favoritter fra slippet i Vinkjelleren podcast.
Økende fokus på Loire
Loire-dalen står sterkt under årets lansering. Regionen er kanskje ikke det første man tenker på når man snakker om fransk vin, men både variasjon og kvalitet imponerer. Spesielt de hvite vinene på chenin blanc kan være et attraktivt alternativ til hvite Bourgogne-viner, nå som prisene på disse har skutt i været.
Vest i Loire, ved Muscadet Sèvre et Maine, dominerer druen melon de bourgogne. Herfra finner vi Lieubeau Clisson 2022, som til 335 kroner leverer frisk sitrus, kjernefrukt og en steinaktig mineralitet, avrundet med en lett kremet karakter i smaken. En vin som drikker svært godt alene, men som også er en innertier til det meste av sjømat.
Hvitvin fra Loire
Lieubeau Clisson 2022. Frankrike, Loire- Muscadet Sevre-et-Maine
Frisk på aroma, med sitrus, kjernefrukt og lett kremet karakter fra bunnfallsmodning. Intens og frisk med balansert midt og god, saltpreget avslutning.
- Poeng: 90.
- Artikkelnummer: 19684701.
- Pris: 335 kroner.
- Antall flasker: 238.
Guiberteau Saumur Breze 2021. Frankrike, Loire, Saumur
Et kjøligere uttrykk i denne årgangen. Modne epler, pære, nøtter, eik, grillet sitron, flint og røyk på aroma, med frisk løft på ankomst og god konsentrasjon og fylde på smak. Lang og intens avslutning.
- Poeng: 93.
- Artikkelnummer: 19643001.
- Pris: 750 kroner.
- Antall flasker: 140.
Belargus Anjou Roueres 2021. Frankrike, Loire, Anjou.
Moden, rik og dyp på aroma, med moden kjernefrukt, tropisk innslag og eik. Dyp på smak med rund, innpakket syre. Kan med fordel lagres noen år for bedre balanse.
- Poeng: 89.
- Artikkelnummer: 19661401.
- Pris: 900 kroner.
- Antall flasker: 116.
Boudignon Anjou blanc 2023. Frankrike, Loire, Anjou.
Ren, klar og mineralsk på aroma, med dempet kjernefrukt, blomster og fremtredende steinaktig mineralsk karakter. Intens med syrlig løft på smak, med fast tekstur og lang saltpreget avslutning.
Poeng: 90.
Artikkelnummer: 19650101
Pris: 478 kroner.
Antall flasker: 561.
Laureau Savennieres Genets 2022. Frankrike, Loire, Savennieres.
Moden kjerne- og steinfrukt på aroma, med lett innslag av tropisk frukt, brød og underliggende flintaktig karakter. Flott intensitet på smak, med god balanse mellom fylde, friskhet og tekstur som sitter lenge i avslutning.
Poeng: 92.
Artikkelnummer: 19677401.
Pris: 545 kroner.
Antall flasker: 178.
F. Chidaine Montlouis Bournais 2023. Frankrike, Loire, Montlouis.
Dyp og konsentrert, med flott balanse av friske og modne epler, sitrus og våt stein og krydder. Rik, men balansert med presis syre og tekstur på smak. Fedme som vokser mot slutten og forlenger ettersmaken.
Poeng: 92.
Artikkelnummer: 19652601.
Pris: 535 kroner.
Antall flasker: 178.
Clos Thierriere Sang de Roche 2023. Frankrike, Loire, Vouvray.
Energisk og konsentrert på nese, med kombinasjon av moden og lett umoden kjerne- og steinfrukt, nøtter, knust stein og kremet innslag fra bunnfallsmodning. Frisk, energisk og intens på smak, med lett varmende alkohol som trekker litt. Ellers en veldig flott vin.
- Poeng: 90.
- Artikkelnummer: 19654401.
- Pris: 498 kroner.
- Antall flasker: 182.
Boudignon Savennieres Clos de la Hutte 2022. Frankrike, Loire, Savennieres.
Intens, steinaktig mineralitet, blomster, sjøluft, friske epler og sitrus. Imponerer på smak med høy intensitet fra ankomst, og en transparant, syrlig, mineralsk og velbalansert vekt som sitter utrolig lenge i en veldig lang og saltpreget avslutning.
- Poeng: 95.
- Artikkelnummer: 19649601.
- Pris: 1.011 kroner.
- Antall flasker: 344.
I sentrale Loire er variasjonen stor, men tørre hvitviner basert på chenin blanc fra Anjou, Saumur og Savennières dominerer. Chenin blanc har – som chardonnay – en unik evne til å speile både jordsmonn og vinifikasjon på imponerende vis. For dem som foretrekker en rikere stil med konsentrasjon og karakter fra modning på eikefat, er Guiberteau Saumur Brézé 2021 et utmerket eksempel. Med lansering av kun 140 flasker og en pris på 750 kroner flasken er dette en sjelden anledning.
Nyheten Belargus Anjou Rouères 2021 byr på tilsvarende dybde og fedme, men uten samme presisjon. Toppvinen Belargus Anjou Treilles 2020, til 1.600 kroner, blir i overkant – den rettferdiggjør ikke den høye prisen.
Våre chenin blanc-favoritter
Blant de mest prisgunstige hvitvinskjøpene finner vi Boudignon Anjou Blanc 2023 til 478 kroner og Laureau Savennières Genêts 2022 til 545 kroner. Begge vinene kombinerer friskhet, kompleksitet og elegant, steinaktig mineralitet, samtidig som de har god dybde og konsentrasjon i smaken.
Et stykke østover finner man Vouvray og Montlouis, hvor det også finnes utmerkede chenin blanc-kjøp. Fra Vouvray imponerte den nye produsenten Clos Thierrière med Sang de Roche 2023 til 498 kroner – en vin og en produsent det er verdt å følge med på fremover. Fra Montlouis var vår favoritt F. Chidaine Montlouis Bournais 2023 til 535 kroner.
Blant de aller beste hvitvinene på dette slippet finner vi toppvinen Boudignon Savennières Clos de la Hutte 2022 – en vin det er verdt å sikre seg noen flasker av.
Moden rødvin på magnumflaske
De røde vinene fra sentrale Loire er også verdt å utforske. De er hovedsakelig basert på cabernet franc – en drue som kan utfordre noen med sin rustikke, krydrede karakter, friske syre og faste tanniner. Men spesielt med noen års flaskemodning kan disse virkelig by på store opplevelser.
Derfor ble vi begeistret for å se at Hureau Saumur-Champigny Lisagathe 2015 lanseres nå på magnumflaske til 1.100 kroner. Vinen fremstår fortsatt ungdommelig, med intens syre, flott kompleksitet og energi, og kan med fordel lagres i minst ti år til.
Rødvin fra Loire
Hureau Saumur-Champigny Lisagathe 2015. Frankrike, Loire, Saumur-Champigny.
En rik og kompleks nese som kombinerer friske rødfrukt toner, krydder, jordlige noter og urter. Fortsatt masse energi og friske primærtoner på nese. Syrlig ankomst med konsentrert smak, faste og knasende tanniner, syrlig fruktighet og lang, tørr avslutning.
- Poeng: 91.
- Artikkelnummer: 19672405.
- Pris: 1.100 kroner.
- Antall flasker: 166.
Clos Rougeard Saumur-Champigny Clos 2019. Frankrike, Loire, Saumur-Champigny.
Tettpakket, konsentrert og krydret på aroma, med dypt modne røde og blå bær, frisk syre, rustikke tanniner og en krydret avslutning. Fin kompleksitet og konsentrasjon, men forventer mer for prisen.
- Poeng: 93.
- Artikkelnummer: 19670301.
- Pris: 2.164 kroner.
- Antall flasker: 92. *Maks 1 flaske pr kunde.
Ønsker du å sikre deg en av regionens mest kjente rødviner, bør du merke deg Clos Rougeard Saumur-Champigny Clos 2019. Den lanseres til 2.164 kroner, og kun 94 flasker slippes – med én flaske per kunde. Får du tak i denne, bør den helst lagres i syv år eller mer for å nå sitt fulle potensial.
Pinot i hvitvinsland
Sancerre produserer også eksemplarisk rødvin på pinot noir, og produsenten Paul Prieur imponerte oss spesielt. Den rimeligste, Sancerre Vinification en grappes entières 2023 til litt over 500 kroner, er frisk og aromatisk, med intens syre og presisjon i smaken. Men vår favoritt er Sancerre Les Pichons 2022, til snaut 600 kroner. Her får man dempet aromatikk på nesen, men en større fruktkonsentrasjon, fast og kjølig karakter og en presis og lang avslutning.
Pinot noir fra Sancerre & Alsace
Paul Prieur Sancerre Vinification en grappe entieres 2023. Frankrike, Loire, Sancerre.
Frisk og ekspressiv på nese, med topptoner av syrlige kirsebær og blomster kombinert med modne bringebær, eik og jord. Tørr og syrlig på ankomst, med velbalansert modenhet og lette, fine tanniner som sitter lenge i avslutning.
- Poeng: 91.
- Artikkelnummer: 19687501.
- Pris: 510 kroner.
- Antall flasker: 358.
Paul Prieur Sancerre Les Pichons 2022. Frankrike, Loire, Sancerre.
Mer tettpakket, konsentrert og moden på aroma, med blå og røde bær, blomster, jord, knust stein og krydder. Saftig og fruktig på ankomst, med faste tanniner som griper fra midt, og en frisk, syrlig og kjølig avslutning som sitter lenge. Veldig fin pinot.
- Poeng: 92.
- Artikkelnummer: 19687701.
- Pris: 598 kroner.
Antall flasker: 476.
Amelie & Charles Sparr Pinot Noir Amour Interdit 2023. Frankrike, Alsace.
Samme leskende og friske nese, med innslag av krydder, blomster og underliggende eik. Bløt frukt på smak med et syrlig løft og finkornede og elegante tanniner som tilfører litt mer tekstur enn Montagne des Roses.
- Poeng: 90.
- Artikkelnummer: 19654801.
- Pris: 662 kroner.
- Antall flasker: 118.
Albert Mann Pinot Noir Saintes Claires 2021. Frankrike, Alsace.
Rik og lett rustikk på aroma, med moden bærfrukt, ristede urter, krydder og blomster. Rik på ankomst, med fyldig og fruktig midtparti, myke og kalkaktige tanniner, velintegrert syre og en lang fruktig avslutning med lett jordlig preg. For høy pris, ellers en flott vin med stort potensial for videre modning.
- Poeng: 92.
- Artikkelnummer: 19652701.
- Pris: 1.316 kroner.
- Antall flasker: 82.
I Alsace øker også fokuset på pinot noir. Av tre viner som ble presentert på pressesmakingen, var det stor kontrast i stil. To i kjølig, frisk og lettdrikkelig stil fra Amélie & Charles Sparr, og én mer konsentrert, fyldig og lett rustikk stil fra Albert Mann, som var vår favoritt. Denne ligger riktignok til dobbel pris – 1.316 kroner – med andre ord i overkant kostbar, men veldig god.
Vanskelig årgang i Rhône
Fra Rhônedalen var utvalget begrenset under pressesmakingen. Domaine Jamet Côte-Rôtie 2021 kommer fra en krevende årgang, med mer tilbakeholden frukt der de røkte, krydrede og fjøsaktige aromaene dominerer.
Vi anbefaler heller Jean-Luc Jamet Côte-Rôtie Terrasses 2022 til 950 kroner. Jean-Luc Jamet, broren til Jean‑Paul Jamet, startet sin egen produksjon etter at brødrene delte vinmarkene i 2013. Terrasses 2022 leverer klar frukt, krydret kompleksitet og balanserte tanniner – en vin som både drikker godt i dag, og som fint kan legges i kjelleren i 15 år.
Rødvin fra Rhône, Provence og Hellas
Domaine Jamet Cote-Rotie 2021. Frankrike, Rhone, Cote-Rotie.
Fjøs, urter, grønn pepper, tørrhengt kjøtt og røy dominerer noe over den kjølige frukten i denne årgangen. Leverer mer på smak med strukturert og fast midtparti som følger hele veien igjennom. Frukten våkner litt opp i avslutningen. Litt skuffende årgang fra denne produsenten.
- Poeng: 91.
- Artikkelnummer: 19704601.
- Pris: 1.475 kroner.
- Antall flasker: 416. *Maks 3 flasker pr kunde.
Jean-Luc Jamet Cote-Rotie Terrasses 2022. Frankrike, Rhone, Cote-Rotie.
Krydret, moden og forførende aroma, med dybde i frukt og lett innslag av eik.
Tilgjengelig og balansert på ankomst, med fyldig og fruktig midt og velintegrerte tanniner på smak. Flott konsentrasjon og lengde. Kan med fordel lagre, men smaker veldig godt i dag.
- Poeng: 93.
- Artikkelnummer: 19657701.
- Pris: 950 kroner.
- Antall flasker: 298.
Tempier Bandol Lulu & Lucien 2022. Frankrike, Provence, Bandol.
En flott, ekspressiv nese som viser både dyp, moden og konsentrert mørk frukt, kombinert med friske toppnoter av blomster og middelhavsurter. Stor og konsentrert på smak, med faste tanniner som spiller godt med den rike frukten og føles balansert. God lengde.
- Poeng: 91.
- Artikkelnummer: 19652001.
- Pris: 554 kroner.
- Antall flasker: 236.
Alpha Estate Xinomavro Hedgehog 2022. Hellas, Makedonia, Amyntaio.
Flott og ekspressiv vin som viser kombo av moden rød frukt og friske røde bær, eikekrydder, pepper og lakris. Leskende med moden frukt på smak, balansert av en flott syre og faste, balanserte tanniner som sitter lenge. Flott vin for prisen.
- Poeng: 89.
- Artikkelnummer: 19668601.
- Pris: 305 kroner.
- Antall flasker: 356.
Magoutes Magoutes Vineyard Xinomavro 2022. Hellas, Makedonia, Siatista.
Energisk og klar frukt med kombo av syrlige og modne røde bær, søte krydder, jordbunn og blomster. God intensitet på smak, frisk syre og faste tanniner som dominerer noe på smak i dag. En vin som gir mye i dag, men fortjener to til tre års videre modning.
- Poeng: 91.
- Artikkelnummer: 19685501.
- Pris: 446 kroner.
- Antall flasker: 178.
Blant mange sørfranske viner er vår favoritt Tempier Bandol Lulu & Lucien 2022 fra Bandol i Provence. Dette er en dyp, konsentrert rødvin med ekspressiv aroma, elegant tanninstruktur og balansert syre. En vin laget for lagring, som uten bekymring kan utvikle seg i kjelleren de neste 30 årene – til en pris på 545 kroner.
Nye nebbiolo?
Vi anbefaler også å utforske greske rødviner på xinomavro – en tanninrik og syrefrisk drue som minner om nebbiolo. Vinene kombinerer fast struktur og syre med klar, delikat rød frukt, ofte med subtile krydder- og urtearomaer. Dette gjør dem både matvennlige og fine å nyte alene, samtidig som de har godt lagringspotensial for dem som ønsker å følge utviklingen over flere år.
Blant årets lansering er Alpha Estate Xinomavro Hedgehog 2022 fra Amyntaio og Magoutes Magoutes Vineyard Xinomavro 2022 fra Siatista spesielt verdt å prøve – begge viser druen på sitt beste, med en utrolig flott klarhet i frukten, frisk syre og en saftig karakter balansert av en behagelig og integrert tanninstruktur.