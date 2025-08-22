Den amerikanske regjeringen har innført 50 prosent toll på brasiliansk kaffe. Tollsatsen trådte i kraft 6. august.

Det har gjort eksporten til landet uholdbar, forstyrret markedene og gjort det vanskelig å måle hvor mye prisene kan stige, sa Cecafe-president Marcio Ferreira.

Hvor høyt prisene kan stige, er det vanskelig å si noe om, fortsatte han.

– I møter jeg har hatt med amerikanerne, gjorde jeg det klart at tolløkningen skapte usikkerhet som ville drive kaffeprisen opp globalt – og det er mulig at det ikke blir noe pristak, sa Ferreira.

Den høye tollsatsen er av mange ansett å ha sammenheng med rettssaken mot tidligere president Jair Bolsonaro. Bolsonaro er tiltalt for å ha planlagt et kupp etter at han tapte valget i 2022. Det er en kjent sak at president Donald Trump støtter Bolsonaro og krever ham løslatt.

Hvordan avlingene utvikler seg i Brasil, ser heller ikke ut til å gjøre situasjonen bedre med det første, mente kaffeeksportsjefen. Brasil er verdens største produsent og eksportør av kaffe.

Innhøstingen av arabica-kaffebønner nærmer seg nå slutten for sesongen og resultatet viser om lag 10 prosent mindre avling enn ventet.

Avlinger mange steder har blitt utsatt for frost i løpet av august, og det vil trolig innebære redusert kaffeproduksjon neste år, ifølge Ferreira.