Vinsmaking: Mye av suksessen knyttet til vineventyret i Sørøst-England skyldes klimaet, som er ganske likt slik det var i Champagne for vel 20 år siden. Vel 70 prosent av all vinen som lages i Storbritannia er musserende. Foto: Bjørn MoholdtSolgte livsverket for 200 mill. – ble vinbonde i SussexDa Kristin Syltevik (58) solgte selskapet hun grunnla for nærmere 200 millioner kroner, lurte hun fælt på hva hun nå skulle foreta seg. En bobiltur til Frankrike åpnet for et nytt eventyr.