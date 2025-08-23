Hanami satser på loppis-priser i Vika
Det er ikke mange steder i området Vika, Solli, Aker Brygge og Tjuvholmen det er mulig å spise seg mer enn mett for 220 kroner.
Når en dør lukkes, åpnes en annen. I de gamle lokalene til Avalon, rett over gaten for Nasjonalmuseet, har en av brødrene som står bak blant annet Hanami åpnet Miso Ramen. Konseptet kan minne om det Kiwi lanserte for åtte år siden da de lanserte lojalitetsprogrammet: «Kjapt, trygt og billig».
Lunsjduoen kaprer et bord, eller snarere en disk, hvor de sitter med ryggen mot restauranten og spotter livet utenfor Via Vika. En perfekt plassering for en eller to, men er man tre fungerer det bedre med et vanlig bord.
Stryk i nårsk
– Det har gått litt for kjapt med korrekturen her også, fniser Long og peker på en rekke skrivefeil i menyen.
Da får Short blod på tann og saumfarer hver eneste av de syv hovedrettene før hun utbryter:
– Det er nesten ikke til å tro. Ikke én av rettene er beskrevet feilfritt!
I løpet av fem minutter har servitøren rukket å være bortom først én gang, etter at Short kom og fortalte at hun ventet på sin makker, så to ganger til for å mase om de er klare til å bestille. Det er de jo ikke, for de har vært mer opptatt av skrivefeilene enn hvilke retter menyen faktisk inneholder.
Miso Ramen
I de gamle lokalene til Avalon har Miso Ramen åpnet dørene. Den japanske, litt tykke nudelsuppen basert på fermentert soyabønnepasta serveres enten som sterk, mild, kjøttfull eller plantebasert. De har også småretter som gyoza (dumplings), karaage (fritert kylling) og steam buns. Ikke veldig spennende, og litt for kjapp service – men perfekt beliggenhet i Oslos finansdistrikt, og uendelig mye mat for pengene.
Terningkast 4
Sted: Munkedamsveien 31.
Pris lunsjretter: 220–250 kroner.
Tid før maten kom: 16 minutter.
Besøkt: 12. august 2025
– Jeg tror vi må bestemme oss litt kjapt, for her får jeg følelsen av noe jeg husker fra sivøkstudiet; LIFO-prinsippet Last In, First Out, altså hvordan varebeholdningen verdsettes og føres, sier Short.
Long tar hintet og bestiller Ebi Miso, en misobasert paitanramen med rekeessens, toppet med grillet scampi, kamskjell, krabbe, vårløk, egg, bønnespirer, menma og rekeolje.
Short, som er glad i litt sterkere smaker enn sin sarte makker, har blinket seg ut Tantanmen, en kremet sesam-ramen toppet med sterk kyllingkjøttdeig, egg, syltet tomat, grillet pak choy, vårløk og menma.
Ingen av dem aner hva menma er. De søker råd hos en kunstig intelligens-app, og får til svar at det er fermenterte bambusskudd som ofte brukes som topping i ramen. De har en litt seig struktur, og en mild og nøtteaktig smak som passer godt til den rike buljongen.
Nudelbonanza
Etter et drøyt kvarter står to enorme suppeboller foran dem. Ved første øyekast ser de ganske like ut, men de har ikke samme oppfatning av smakene.
Short, som ved flere anledninger har spist ulike ramenvarianter hjemme, er ikke i tvil om at dette smaker bedre. Sterke smaker, men ikke for sterke, og det brune egget er intet mindre enn perfekt.
– Skulle jeg sette fingeren på noe, må det være porsjonen med nudler. Jeg er glad jeg ikke brukte ytterligere 52 kroner på ekstra nudler. Når det er sagt, snakker vi om et i-landsproblem som egentlig ikke finnes. Tommel opp for min rett.
– Her lager de forresten nudlene selv, sier Long, som har større utfordringer med sin skål. Eller, ikke skålen, men snarere beistet av en ebi scampi som troner som en konge midt i suppen.
– Skallet er innsauset i buljong, og det er bare å beklage at jeg griser mer enn en gris, unnskylder Long seg.
Hun legger til at hun synes suppen i seg selv er god, men ikke voldsomt spennende.
– Er ikke griser ganske renslige dyr? De lager ikke møkk der de spiser eller sover, kverulerer Short, og legger merke til at Long gnir seg på sin sommerbrune mage.
Ingen av dem har klart å spise opp maten de har fått servert.
– Dette er sjelden kost på disse trakter; å spise seg så mett for 220 kroner. La oss kalle det ramen-økonomi. Et skikkelig suppekupp, oppsummerer Long.