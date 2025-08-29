Presis pinot fra Bourgogne
Etter flere år ute av det norske markedet er Amiot-Servelle nå tilbake på nyhetslippet 3. september. Vinene har aldri vært bedre.
Altfor ofte betaler man for navnet på etiketten fremfor innholdet i flasken, og få vinregioner viser dette tydeligere enn Bourgogne. Gode produsenter kan løfte uklassifiserte vinmarker, premier cru og grand cru – men følger du bare de største navnene, er det lett å overse skattene.
Nytt uttrykk fra gamle vinmarker
Amiot-Servelle er blant disse ofte oversette topprodusentene. Volumet er beskjedent, men de eier parseller i noen av Bourgognes mest ettertraktede vinmarker. Tidligere var stilen kraftigere og mer ekstrahert, laget for lang modning – et uttrykk som lett kunne virke ubalansert om flaskene ble åpnet for tidlig.
Familien har laget vin i over 100 år, men det moderne kapittelet startet i 1990, da Elisabeth Servelle og Christian Amiot etablerte Domaine Amiot-Servelle. På 2000-tallet ble markene lagt om til økologisk drift, og i dag drives huset av Prune og Antoine Amiot-Servelle. Med nytt vineri i Chambolle-Musigny og spisset arbeid i mark og kjeller er vinene blitt renere, presise og balanserte – mer tilgjengelige unge, uten å ofre dybde, konsentrasjon eller lagringsevne.
Gode kjøp i bredt prisspekter
Selv om prisene har økt i takt med resten av Bourgogne, fremstår dette fortsatt som sterke kjøp i sitt sjikt. Etter covid-årene, en frostpreget 2021 og en ujevn 2022, er det nå 2023-årgangen som lanseres i Norge – en generøs, saftig og fruktdrevet årgang.
Smaksnotater regionale og kommuneviner
Dom. Amiot-Servelle Bourgogne Côte d'Or Chardonnay 2023
Krisp, energisk og mineralsk på aroma med moden gul frukt, eik, smøt og lett flintaktig karakter. God fedme og konsentrasjon med presis syre som balanserer fedmen til vinen. Fin for prisen. 88 poeng.
- Varenummer: 19690001.
- Pris: 489.90 kroner.
Dom. Amiot-Servelle Bourgogne Cote d'Or Pinot Noir 2023
Ekspressiv, klar og fruktig på aroma med frisk og moden rød frukt, florale toner og eikekrydder.
Viser en klassisk Chambolle-aktig eleganse med fast tekstur på smak og fine tanniner. 88 poeng.
- Varenummer: 18592701.
- Pris: 599.90 kroner.
Dom. Amiot-Servelle Morey-St-Denis 2023
Innbydende, myk og fruktig på ankomst med moden bærfrukt, sødmefulle krydder og skogbunn. Frisk syre som balanserer vinens bløte og dype karakter. 90 poeng.
- Varenummer: 18592801
- Pris: 849.90 kroner.
Dom. Amiot-Servelle Chambolle-Musigny 2023
Frisk, floral og energisk på aroma med tørkede urter og blomster. Slank, syrlig og presis på ankomst med fine tanniner på midt som gir en fast og lang avslutning. Kan med fordel modnes fire til åtte år. 91 poeng.
- Varenummer: 18691301.
- Pris: 949.90 kroner.
Dom. Amiot-Servelle Chambolle-Musigny Les Bas-Doix 2023
Kombinerer rik, moden rød frukt og syrlige kirsebær og tranbær med underliggende eik, urter og florale toner. Fast tesktur og strukturert på smak med lett krydret og grønn avslutning. 90
- Varenummer: 18943401.
- Pris: 1099.90.
På rundt sju hektar dekker eiendommen hele klassifikasjonsspekteret. Porteføljen består hovedsakelig av rødvin, med unntak av Bourgogne Côte d’Or Chardonnay og en liten aligoté som ikke lanseres i Norge. Prisene starter rundt 600 kroner og topper på ca. 5.200 kroner. Utvalget er bredt, men volumene per cuvée små.
På village-nivå er uttrykkene tydelige. Morey-Saint-Denis er umiddelbar og fruktdrevet, med mykere tekstur og mer vekt, balansert av frisk syre. Chambolle-Musigny er luftigere og mer parfymert, med klar rød frukt og slankere struktur.
Neste trinn er Les Bas-Doix – en navngitt vinmark uten klassifikasjon, rett nedenfor Les Amoureuses. Vinen er rikere og mer strukturert, og krever helst et par år i kjelleren.
Presisjon i premier cru
Neste tydelige løft er Premier Cru Les Plantes som viser frisk energi, fin tekstur og stram, presis avslutning. Til 1.300 kroner er dette husets beste kjøp med tanke på pris og kvalitet. Les Charmes er silkemyk i munnfølelse, men holder flott konsentrasjon – en perfekt referanse for produsentens stil.
Blant de mest strukturerte Premier Cru-vinene finner vi Les Borniques og Derrière la Grange. Sistnevnte vinmark ligger like ved vineriet og er vår favoritt av de to med et dypere og rikere uttrykk.
Produsentens fremste kjøp
Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses er husets toppvin. Vinmarken ligger rett nedenfor Les Musigny Grand Cru, men stjeler ofte oppmerksomheten fra de høyere klassifiserte naboene. Med florale topptoner, saftspent rødbærsfrukt og kalkpreget struktur med svært lang avslutning, fremstår den som en verdig utfordrer til sine høyere klassifiserte naboer. Kun tolv flasker lanseres i Norge.
Smaksnotater: Premier cru og grand cru
Dom. Amiot-Servelle Chambolle-Musigny 1er Cru Les Plantes 2023
Frisk på aroma med florale og jordlige noter kombinert med livlig rød frukt. Saftig på ankomst med finkornet tanniner og velintegrert tekstur som balanserer den saftige frukten. 92 poeng.
- Varenummer: 18921701.
- Pris: 1299.90 kroner.
Dom. Amiot-Servelle Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2023
Flott konsentrasjon med tettpakket aroma av blomster, modne bringebær, treverk og skogbunn. Dypere og rikere vin med lett krydret innslag på smak og fine tanniner som sitter lenge. Bør modnes tre år. 93 poeng.
- Varenummer: 18943301.
- Pris: 1499.90 kroner.
Dom. Amiot-Servelle Chambolle-Musigny 1er Cru Les Borniques 2023
Kombinasjon av frisk, syrlig og moden frukt, vegetal karakter og jordlige noter. Stram og fast fra ankomst med faste tanniner som dominerer noe i avslutning nå. Kan med fordel lagre fire år eller lenger. 93 poeng.
- Varenummer: 18691501.
- Pris: 2599.90 kroner.
Dom. Amiot-Servelle Chambolle-Musigny 1er Cru Derrière la Grange 2023
Moden og konsentrert skogsbær, søte krydder og skogbunn. Saftig, kjøttfull og konsentrert på smak med fast tekstur som balanserer den dype frukten. Lang, rik og krydret avslutning. 94 poeng.
- Varenummer: 18691601.
- Pris: 2899.90 kroner.
Dom. Amiot-Servelle Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuses 2023
Kompleks og konsentrert på aroma med tettpakket aroma av urter, blomster, frisk rød frukt og lett vegetal karakter. Konsentrert og fast på smak med elegante og fine tanniner, og en linjær, kalkaktig karakter og utrolig flott lengde. 96 poeng.
- Varenummer: 18691701.
- Pris: 5199.90 kroner.
Dom. Amiot-Servelle Charmes-Chambertin Grand Cru En Mazoyères 2023
Moden, krydret og muskuløs med dyp rød og mørk bærfrukt, skogbunn og fioler. Dyp og kjøttfull på smak med bløt frukt, faste tanniner og en rik, bred og lett varmende avslutning. 95 poeng.
- Varenummer: 18691401.
- Pris: 3599.90 kroner.
Dom. Amiot-Servelle Clos Saint-Denis Grand Cru 2023
Bløt og fruktig med modne røde bær, søte krydder, jord, jern og urter. Saftig og rik på ankomst med bred og myk midtparti, fine innpakkede tanniner og lang avslutning. Flott vin som er verdt å legge i kjelleren over de neste ti til femten årene. 94 poeng.
- Varenummer: 18691201.
- Pris: 3599.90 kroner.
Grand cru-vinene viser en annen side av huset. Clos Saint-Denis er rik og innbydende, med bærfrukt, finkornede tanniner og frisk syre. Charmes-Chambertin En Mazoyères er mer muskuløs og krydret, og tåler lett over 20 år i kjelleren – men byr allerede i dag på stor kompleksitet og kraft.
Kun et fåtall flasker lanseres på nyhetsslippet 3. september. Her gjelder det å være tidlig ute for å sikre seg de beste kjøpene. Husk at du nå må forhåndsregistrere deg på nyhets- og spesialslipp via Vinmonopolets nettsider.