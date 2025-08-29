Dom. Amiot-Servelle Bourgogne Côte d'Or Chardonnay 2023

Krisp, energisk og mineralsk på aroma med moden gul frukt, eik, smøt og lett flintaktig karakter. God fedme og konsentrasjon med presis syre som balanserer fedmen til vinen. Fin for prisen. 88 poeng.

Varenummer: 19690001.

Pris: 489.90 kroner.

Dom. Amiot-Servelle Bourgogne Cote d'Or Pinot Noir 2023

Ekspressiv, klar og fruktig på aroma med frisk og moden rød frukt, florale toner og eikekrydder.

Viser en klassisk Chambolle-aktig eleganse med fast tekstur på smak og fine tanniner. 88 poeng.

Varenummer: 18592701.

Pris: 599.90 kroner.

Dom. Amiot-Servelle Morey-St-Denis 2023

Innbydende, myk og fruktig på ankomst med moden bærfrukt, sødmefulle krydder og skogbunn. Frisk syre som balanserer vinens bløte og dype karakter. 90 poeng.

Varenummer: 18592801

Pris: 849.90 kroner.

Dom. Amiot-Servelle Chambolle-Musigny 2023

Frisk, floral og energisk på aroma med tørkede urter og blomster. Slank, syrlig og presis på ankomst med fine tanniner på midt som gir en fast og lang avslutning. Kan med fordel modnes fire til åtte år. 91 poeng.

Varenummer: 18691301.

Pris: 949.90 kroner.

Dom. Amiot-Servelle Chambolle-Musigny Les Bas-Doix 2023

Kombinerer rik, moden rød frukt og syrlige kirsebær og tranbær med underliggende eik, urter og florale toner. Fast tesktur og strukturert på smak med lett krydret og grønn avslutning. 90