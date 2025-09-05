Nytt uttrykk fra champagnelegende
Lanseringen 3. september inneholdt mange nyheter, men for champagneelskere var et av høydepunktene debuten til Agrapart Avize.
Domaine Agrapart, etablert i 1894 i Avize, har i flere generasjoner vært regnet som en av de fremste produsentene i Côte des Blancs. Huset har lenge vært kjent for å tappe sine egne viner, og har vært blant de ledende i Champagne-regionens grower-bevegelse.
Stjernen fra Avize
I 2020 ble eiendommen delt mellom brødrene Pascal og Fabrice Agrapart. Pascal fortsatte i det opprinnelige vineriet i Avize, nå under navnet Champagne Pascal Agrapart , med rundt 4,5 hektar vinmark. Nye Agrapart Avize, basert på omtrent fire hektar fra familieeiendommen kombinert med nykjøpte parseller og druer fra samarbeidspartnere, markerer starten på Fabrice Agraparts egen retning. Pascal og Fabrice valgte å gå hver sin vei etter å ha arbeidet sammen over flere tiår, som følge av ulike visjoner for fremtiden.
Sommeren 2025 lanserte Fabrice sine tre første cuvéer, som nå er tilgjengelige i svært små kvanta i Norge.
Starten på en ny retning
Atoma Brut NV markerer selve startskuddet for prosjektet. Champagnen er satt sammen av både fra 2022-årgangen og en eldre reserve-vin som Fabrice begynte på i 2020 – en kombinasjon som gir dybde og kompleksitet. Vinifikasjonen av basevinen er gjort på eikefat, med modning på bunnfallet i flasken i omtrent to år.
Smaksnotater
Agrapart Avize Atoma
Nyansert og lett oksidativ karakter på aroma, med modne sitrusfrukter, epler og et diskret kremet preg. Høy intensitet, konsentrasjon og tekstur, med frisk syre og tydelig energi. Balansert og rik stil med lang, fokusert avslutning. Kan med fordel lagres i tre år eller mer.
- Poeng: 93.
- Varenummer: 19777301.
- Pris: 1.099 kroner. Kun tilgjengelig på bestilling.
Agrapart Avize Alba2023
Rik og konsentrert aroma, med tydelig preg av nøtter, fat og moden gul frukt med et lett tropisk innslag. Fyldig og teksturert munnfølelse med god balanse og en lang, rik avslutning preget av saltmineralitet og lett ristede toner. Kan gjerne lagres i tre år eller mer for økt integrasjon og dybde.
- Poeng: 94.
- Varenummer: 19777201.
- Pris: 1.690 kroner. Kun tilgjengelig på bestilling.
Agrapart Avize Aurora 2023
Aromatisk og rik med rips, kirsebær, røde bær og urter, samt et lett innslag av rabarbra. Frisk og delikat på smak, med saftig midtparti, god konsentrasjon og lett fasthet i avslutningen som gir balanse og tilfører lengde. Kan med fordel lagres videre for større kompleksitet.
- Poeng: 93.
- Varenummer: 19819401.
- Pris: 1.690 kroner. Kun tilgjengelig på bestilling.
Stilen er fyldigere, mer konsentrert og vinøs enn vinene til Pascal, som typisk viser en strammere og mer mineralsk karakter med fastere tekstur, balansert av kremede bobler.
Atoma viser aroma av modne sitrusfrukter, epler og et lett nøttepreg, med rik smak og en intens syre som gir friskhet til den runde kroppen. En stor kraftpakket stil som sjarmerer nå, men helst fortjener noen års modning for å vise seg mer samlet og integrere konsentrasjonen.
Totalt ble det laget om lag 10.000 flasker, hvorav 500 kom til Norge.
Burgundisk dybde fra Avize
Den stille hvitvinen Alba 2023 er fra enkeltvinmarken Les Avats i Avize. Vinen viser moden frukt og tydelig «burgundisk karakter» etter lang modning på små, delvis brukte eikefat.
Den har aroma av dyp gul og tropisk frukt, nøtter og en bred smak med overraskende kraft og tekstur, og en lang, rik og saltpreget avslutning. Kun 200 flasker er produsert av vinen, og 66 av dem kom til Norge.
Dette er en stor vin som i blindsmaking lett kan forveksles med en god Premier eller Grand Cru Bourgogne, og som helst burde modnes i tre år eller lenger for bedre integrert eik og ytterligere balanse.
Kuriositet med klar signatur
Rosévinen Aurora 2023 er laget fra parsellen Les Busons i Grand Cru-landsbyen Cramant, med 98 prosent chardonnay og to prosent pinot noir.
Vinen har modnet i to år på små, moderne glassbeholdere kjent som Wine Globes. Disse gir et rent og presist uttrykk av vinens stedsegne karakter, uten eikepreg eller oksidativ modning, men samtidig dybde og tekstur fra modningen på bunnfallet.
Aurora er aromatisk og rik med røde bær, rips, kirsebær og urter – frisk og delikat på smak med saftig midtparti, god dybde og lett fasthet i avslutningen.
Denne har også ekstremt liten produksjon av kun 200 flasker, hvorav 66 kom til Norge.
Til en pris på 1.690 kroner er dette blant de dyreste rosévinene du finner på markedet, men det er virkelig en kuriositet som er verdt å teste, og vil også by på en smaksopplevelse ved videre modning.
Med en pris på nivå med etablerte topprodusenter i regionen, fremstår Agrapart Avize allerede som en ny stjerne i Côte des Blancs. Det er sjelden en debutant plasserer seg så høyt både kvalitetsmessig og prismessig – et tydelig signal om at Fabrice Agrapart har ambisjoner langt utover å være lillebror i skyggen av Pascal.