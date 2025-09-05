Agrapart Avize Atoma

Nyansert og lett oksidativ karakter på aroma, med modne sitrusfrukter, epler og et diskret kremet preg. Høy intensitet, konsentrasjon og tekstur, med frisk syre og tydelig energi. Balansert og rik stil med lang, fokusert avslutning. Kan med fordel lagres i tre år eller mer.

Poeng: 93.

Varenummer: 19777301.

Pris: 1.099 kroner. Kun tilgjengelig på bestilling.

Agrapart Avize Alba2023

Rik og konsentrert aroma, med tydelig preg av nøtter, fat og moden gul frukt med et lett tropisk innslag. Fyldig og teksturert munnfølelse med god balanse og en lang, rik avslutning preget av saltmineralitet og lett ristede toner. Kan gjerne lagres i tre år eller mer for økt integrasjon og dybde.

Poeng: 94.

Varenummer: 19777201.

Pris: 1.690 kroner. Kun tilgjengelig på bestilling.

Agrapart Avize Aurora 2023

Aromatisk og rik med rips, kirsebær, røde bær og urter, samt et lett innslag av rabarbra. Frisk og delikat på smak, med saftig midtparti, god konsentrasjon og lett fasthet i avslutningen som gir balanse og tilfører lengde. Kan med fordel lagres videre for større kompleksitet.