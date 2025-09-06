Full forvirring på Rådhusbryggen
Det hjelper lite at maten står til terningkast 6 når resten av besøket er tilnærmet en katastrofe.
Daglig leder Arnfinn Djukastein har drevet Fish Me-konseptet i Mathallen på fisketorget i Bergen siden 2012. Konseptet er en kombo mellom restaurant og sjømatutsalg. I august i år åpnet Fish Me også i glassbygget på Rådhuskaia i Oslo, i lokaler som har stått tomme siden 2021 etter at Fisketorget gikk konkurs. Oslo-avdelingen ledes av Arnfinns sønn Sondre Djukastein.
– Rått lokale. Snakk om å være midt i smørøyet. Her er turister, forretningsfolk og lokale i en skjønn forening, og rundt 5.000 reiser med ferge her hver dag, sier Short idet køen inn i lokalet vokser seg lang.
– Jeg tror aldri vi har vært på en Lunsjguide med så mange gjester som her. Det er ikke mer enn 20 minutter siden de åpnet, og det begynner allerede å bli trangt om saligheten, sier Long og høres imponert ut.
Orgasmisk godt
Fra hjørnebordet har de full oversikt over lokalet og det yrende folkelivet utenfor. Short har allerede blinket seg ut en hummerbisque fra spisekartet, en suppe toppet med juliennegrønnsaker og gressløk, servert med ferskt brød og hvitløkssmør som viser seg å smake mer estragon enn hvitløk.
– Hva er forskjellen på en suppe og en bisque? spør Long, og Short blir så svar skyldig at hun åpenlyst finner frem litt kunstig intelligens før hun leser høyt: Suppe er en bred kategori og kan være alt fra buljong til grønnsakssuppe. Bisque er en spesiell type kremet, fransk suppe basert på skalldyr, med ekstra rik smak og silkemyk konsistens. Short får umiddelbart vann i munnen og gleder seg til den forhåpentlig smaksrike lunsjen.
Fish Me
Startet som kombinert sjømatutsalg og restaurant på fisketorget i Bergen i 2012, og har nå åpnet i Oslo. Fiskedisken er kjempelekker og særdeles innbydende. Restaurantmenyen består av alt fra østers og kaviar, fiskesuppe, rekesmørbrød og sashimi til kjøtt og vegetarretter. Fraværende betjening, et støynivå som gjør det tilnærmet umulig å føre en samtale, stappfullt, trangt mellom bordene og vanvittig god mat.
Terningkast 3
Sted: Rådhusbrygge 4.
Pris lunsjretter: 179–1.599 kroner.
Tid før maten kom: 20 minutter.
Besøkt: 2. september 2025.
Selv har Long bestemt seg for en ovnsbakt piggvar med ditto bakte poteter, brokkolini, selleri- og blomkålpuré, sjøgress og beurre blanc-saus.
– Nå er det snart ingen ledige bord her, og paret ved nabobordet sitter veldig nærme oss, sier Short, uten at Long hører et eneste ord.
– NÅ ER DET SNART gjentar Short, men gir opp før hun får fullført setningen. Akustikken er altså så dårlig at det ikke er noe poeng å føre en rolig samtale. Herfra og ut må de skru opp stemmevolumet.
Etter 20 minutter dukker maten opp. Long er ikke åpen for kontakt, men det er åpenbart at hun spiser noe som virkelig faller i smak. Det eneste Short hører, er lave lyder av vellyst kombinert med det bredeste smilet hun har sett på den andre siden av bordet noen gang.
– Dette er noe av det beste jeg har smakt. Fisken er perfekt bakt, og denne puréen er vidunderlig. Isolert sett er min rett en klinkende klar sekser, sier Long høyt.
Shorts suppe er ikke noe dårligere. Den smaker syndig fet, men på en god måte, og kokken har vært skikkelig raus med hummerkjøttet. I tillegg er grønnsakene knasende ferske. Brødet er like ferskt, og at smøret blir servert i et østersskall er en artig gimmick.
Nei, nei, nei
I den stappfulle restauranten når støynivået nye høyder, og betjeningen ser ikke ut til å ha oversikt over noe som helst. Lunsjduoen har nærmest slikket sine tallerkener rene, men ingen kommer og fjerner dem og spør om de vil ha noe å drikke, eller kanskje en aldri så liten kaffe og dessert.
Etter altfor lang tid får Short øyekontakt med en servitør som straks rydder av bordet, uten å spørre om de ønsker noe mer. Med brysk stemme ber Short om å få se på dessertmenyen, og blir faktisk ekspedert ganske raskt. Long bestiller hjemmelaget brunostis. Short nøyer seg med en kaffe. Så blir det dørgende stille. Først når kaffetørsten har gått over, får Short sin kopp med en kaffe som ikke er noe å skrive hjem om. Uten å vite det, har Long startet en venteseanse som viser seg å bli riktig så lang. Etter et kvarters tid konkluderer de to med at isen er gått i glemmeboken. Men etter ytterligere litt tid og et par lange og på grensen til morske blikk, dukker servitøren opp igjen og sier at isen blir litt forsinket. Forklaring: Det er den samme kokken som har ansvar for den kalde maten på menyen som også har dessertansvar.
Så dukker isen endelig opp.
– Den smakte godt, men nå er jeg skikkelig forvirret. Fisken var absolutt i toppklasse, men etter all ventingen lurer jeg rett og slett på om vi befinner oss i en turistfelle. Lunsjbesøket har tatt over to timer.
Short er akkurat like forvirret, men konkluderer med at restauranten absolutt ikke egner seg til en forretningslunsj, med mindre forretningspartnerne skal sitte i taushet.