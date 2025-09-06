Etter altfor lang tid får Short øyekontakt med en servitør som straks rydder av bordet, uten å spørre om de ønsker noe mer. Med brysk stemme ber Short om å få se på dessertmenyen, og blir faktisk ekspedert ganske raskt. Long bestiller hjemmelaget brunostis. Short nøyer seg med en kaffe. Så blir det dørgende stille. Først når kaffetørsten har gått over, får Short sin kopp med en kaffe som ikke er noe å skrive hjem om. Uten å vite det, har Long startet en venteseanse som viser seg å bli riktig så lang. Etter et kvarters tid konkluderer de to med at isen er gått i glemmeboken. Men etter ytterligere litt tid og et par lange og på grensen til morske blikk, dukker servitøren opp igjen og sier at isen blir litt forsinket. Forklaring: Det er den samme kokken som har ansvar for den kalde maten på menyen som også har dessertansvar.