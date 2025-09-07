I mars varslet utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) at regjeringen, etter bruddet med Senterpartiet, ønsket fortgang i behandlingen av EUs direktiver for genmodifisering av mat og fôrråvarer (GMO).

To av GMO-direktivene har ligget i skuffen fra norsk side siden 2003, og er dermed de eldste EU-reglene Norge ikke har tatt stilling til siden EØS-avtalen ble innført i 1994, skriver Nationen.

Nå bekrefter utenriksministeren at Norge offisielt har besluttet å ta de 22 år gamle direktivene inn i norsk lov. Utenriksministeren sier til Nationen at han er «veldig glad» for at Norge nå er med på et felles europeisk regelverk for genmodifisert mat.

Når pakken av lover om genmodifiserte mat- og forråvarer blir innlemmet i EØS-avtalen, kan antall godkjente GM-varer for matkjeden i Norge gå fra en til rundt hundre, ifølge Bioteknologirådet.