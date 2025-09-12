Nye stemmer i glemte vinmarker
Sherry er i krise. Populariteten og salget faller, men ut av nedgangstiden vokser en ny retning med eksepsjonelle viner frem. Vi tok turen til Spania for å smake på fremtiden.
Vinmarkene strekker seg fra Jerez by og vestover mot kysten i det tørre, solrike klimaet i Sørvest-Spania, på kalkjord som har båret sherryens rykte i århundrer. Etter storhetstiden på 1970-tallet, da søte stiler som Harveys Bristol Cream dominerte, har salget kollapset. I dag er det under en tredel av hva det en gang var.
Trist utvikling
Det er en vanskelig tid for et av verdens eldste vinområder, tydelig synlig i Jerez, hvor flere av de gamle bodegaene står tomme eller har blitt overtatt av supermarkedskjeder som Aldi og Lidl.
Samtidig fortsetter mellomstore kvalitetsprodusenter å holde fast i de klassiske uttrykkene på tvers av hele sherry‑spekteret. Blant de fremste er Lustau, som tilbyr alt fra elegante manzanilla og fino til komplekse oloroso, palo cortado og sødmefulle Pedro Ximénez. Med sin moderate produksjon påvirkes de mindre av markedets nedtur, og har i tillegg oppnådd suksess med andre produkter, som sin høyt anerkjente vermut.
Viktigste stiler og begreper i Sherry
Vinstiler:
- Fino / Manzanilla: Tørre, typisk lettere og florpregede.
- Amontillado: Starter under flor, utvikler seg videre oksidativt.
- Oloroso: Oksidativ modning, rik og nøttepreget.
- Palo Cortado: Sjeldnere stil, kombinerer elegansen til amontillado og dybden til oloroso.
- Pedro Ximénez (PX): Ekstremt søt, laget på soltørkede druer.
- Cream: Sødmefull blanding av oloroso og PX.
- Vino de Pasto: Tørre, uforsterkede hvitviner under 15 prosent alkohol uten solera, ofte på palomino. Kan modnes under flor.
Begreper:
- Pago: Samling av vinmarker med særskilt jordsmonn og mikroklima.
- Soleo: Tradisjonell soltørking av druer på matter for å konsentrere sødme eller konsentrasjonen til tørre viner.
- Flor: Naturlig gjærlag som danner seg på vinens overflate i fat. Beskytter mot oksidasjon og gir aromaer av nøtter, brød og sjø.
- Solera: Metode for fraksjonert blanding der eldre vin gradvis tappes og fylles på med yngre vin.
En moderne renessanse
Ut av denne kontrasten har det også vokst en ny generasjon produsenter som viser at Marco de Jerez – det overordnede området for sherryproduksjon – kan levere moderne uttrykk i alle vinstiler. Til tross for ulike tilnærminger deler de nye produsentene et mål om å løfte frem vinmarkene, med det kalkrike albariza‑jordsmonnet som ryggrad og palomino fino som hoveddrue.
Våre anbefalinger
Luis Pérez La Escribana 2023. Hvitvin.
Fra enkeltparsellen La Escribana i Pago Macharnudo. Representerer Jerez sitt konsentrerte uttrykk, uten å virke overveldende. Intens aroma av gul frukt, nøtter, blomster og sjøluft, som med fordel kan få noen år i kjelleren. På smak er den rik og konsentrert, med en presis, saltaktig nerve som sitter lenge. Flott og kompleks vin.
- Poeng: 93.
- Varenummer: 19146401.
- Pris: 400 kroner. Kun tilgjengelig på bestilling.
La Riva El Notario Macharnudo Alto Vino de Pasto 2020. Hvitvin.
En tørr hvitvin med tydelig «sherry-karakter», formet av én dags soltørking av druene, før pressing og to år på sherryfat under flor. Viser enorm konsentrasjon og dybde, med gurkemeie, epleskall, nøtter, blomster og voks. Avslutningen er intens, lang og salt.
- Poeng: 94.
- Varenummer: 15411201.
- Pris: 780 kroner. Kun tilgjengelig på bestilling.
Muchada-Leclapart Lumiere 2022. Hvitvin.
Elegant og kompleks vin, med et unikt utrykk av palamino-druen. Kombinerer modne epler, pære og sitrus med urter, underliggende krydder og kalk. Frisk og presis ankomst, med kalkaktig tekstur på midt. God intensitet og presis, lang og saltpreget avslutning. En utrolig flott hvitvin, som viser elegansen og kompleksiteten til Sanlúcar.
- Poeng: 93.
- Varenummer: 12627301.
- Pris: 600 kroner. Tilgjengelig på bestilling og i butikk på Ullevaal Stadion og Aker brygge.
Alberto Orte Atlantida Blanco 2022. Hvitvin.
En nyhet på det norske markedet, laget på den sjeldne, stedegne druen Vijiriega Blanca. Viser friskere syre enn palomino, med underliggende moden gul steinfrukt, floralitet, urter og en intens saltaktig karakter som balanserer den rike smaken.
- Poeng: 92.
- Varenummer: 19268601.
- Pris: 478 kroner. Kun tilgjengelig på bestilling.
Equipo Navazos La Bota de Florpower 119. Hvitvin.
En lovende stjerne fra Sanlúcar. Tilsvarer en uforsterket manzanilla med tydelig preg av modning under flor. Aroma av nøtter, sitrus, blomster og mandler. God dybde og konsentrasjon, med fin balanse og en tørr, lang, saltpreget avslutning.
- Poeng 93.
- Varenummer: 17194301.
- Pris: 439 kroner. Kun tilgjengelig på bestilling.
Alberto Orte Atlantida Tintilla 2020. Rødvin.
Laget på den lokale rødvinsdruen Tintilla. Kombinerer fruktighet, salt eleganse og lette rustikke toner. Aroma av krydder, fioler og moden rød og mørk frukt, med innslag av røyk og sjøaktige mineraler. Tanninene er rustikke, men balanserte. En flott og kompleks rødvin.
- Poeng: 92.
- Varenummer: 19268701.
- Pris: 484 kroner. Kun tilgjengelig på bestilling.
Equipo Navazos La Bota de Manzanilla 113. Tørr Sherry.
En tørr, intens og mineralsk manzanilla-sherry med friskt løft, høy konsentrasjon og lang avslutning. Aroma av sitrus, mandel, epleskall og sjøluft, med tydelig flor-preg. Teksturen er intens og tørr, avslutningen frisk og lang.
- Poeng: 93.
- Varenummer: 18044701.
- Pris: 445 kroner.
Luis Pérez Fino Caberrubia Saca IV. Tørr Sherry.
En uforsterket fino-sherry fra Jerez, som viser stor kontrast til Equipo Navazos manzanilla. Kombinerer komplekse, intense toner fra lang flor-modning med en dypere, mer oksidativ og nøttepreget karakter. Fyldig smak med lett varmende alkohol, forlenget av tørket frukt, salt og nøtter. En flott og konsentrert fino.
- Poeng: 92.
Varenummer: 14164001.
Pris: 410 kroner.
Lustau VORS Cream 30 YO. Søt Sherry.
Lustau lager kanskje den beste cream sherryen på markedet – en blanding av den oksidative, tørre oloroso-stilen og sirupssøte Pedro Ximénez. Vinen byr på stor konsentrasjon og kompleksitet, med aroma av kaffe, lær, nøtter, karamell, tørket sitrusskall og balsamiske toner. Smaken åpner sødmefullt og rikt, balansert av frisk syre på midten, før en lang, nøttepreget og sødmefull avslutning. En vin som viser at også de «blandede» sherry stilene, som hadde sin storhetstid på 1970-tallet, kan løftes til høy kvalitet når de gjøres riktig. 116 gram sukker pr liter.
- Poeng: 91.
Varenummer: 16685002.
Pris: 810 kroner.
For å forstå denne utviklingen bedre, reiste vi til Andalucía for å møte noen av de mest toneangivende vinmakerne – fra etablerte navn til små, nye prosjekter – som på hver sin måte former sherryens fremtid.
Tilbake til vinmarken med Willy Pérez
En av de største stemmene i bevegelsen er Willy Pérez, som viderefører familiens prosjekt Bodegas Luis Pérez. Med bakgrunn fra faren Luis – tidligere teknisk direktør hos sherryhuset Domecq og professor i ønologi – har han bygget videre med et bredt spekter av viner, fra klassiske sherry‑stiler til musserende, hvite og røde viner.
«Jeg bryr meg ikke om vinen er forsterket eller ikke – det som betyr noe er at den uttrykker pagoens karakter»Willy Pérez
Han viser til hvordan Jerez fikk en av verdens første vinmarksklassifikasjoner allerede i 1771, med jordsmonnet som nøkkel. Senere ble fokuset flyttet til vinkjelleren, der druesprit og solera – metoden for fraksjonert blanding av yngre og eldre vin – ble selve kjennetegnet for sherry. Nå ønsker en ny bevegelse med produsenter å flytte oppmerksomheten tilbake til vinmarkene.
Pérez sammenligner Marco de Jerez med et ansikt. Vinene nær kysten ved Sanlúcar gir eleganse og salthet som kjennes på tuppen av tungen, mens vinene lenger inn mot Jerez gir kraft og konsentrasjon som oppleves lenger bak i munnen og avslutningen. Hans egne viner representerer nettopp denne kraften fra innlandet.
Detaljer i terroir – Ramiro Ibáñez
Bare noen kilometer vestover ut mot kysten, ute ved Sanlúcar de Barrameda, finner vi et helt annet uttrykk. Klimaet er kjøligere, havbrisen sterkere, og vinene kjent for sin saltpregede friskhet – historisk uttrykt gjennom sherry‑stilen manzanilla.
Vinmarksområdet er lite, men i dag svært ettertraktet, og er blitt et sentrum for noen av de mest spennende tørre hvitvinene i regionen.
En av de viktigste drivkreftene er Ramiro Ibáñez . Sammen med Pérez driver han prosjektet Bodegas de La Riva, men under eget prosjekt UBE utforsker han variasjonene mellom Sanlúcars vinmarker.
«Alle sier kalk, men kalk er ikke kalk. Albariza er mange ting – jordtypen endrer vinen»Ramiro Ibáñez
Gjennom tørre og elegante viner med moderat alkohol viser Ibáñez hvordan små forskjeller i jordsmonn gir vidt ulike uttrykk. Hans viner lanseres på Vinmonopolet for første gang i høst, og vi vil komme tilbake med en mer detaljert presentasjon ved lanseringen.
Presisjon og natur – Muchada-Léclapart
Også innad i Sanlúcar er kontrastene store. Et av de mest unike prosjektene er Muchada‑Léclapart, et samarbeid mellom arkitekten Alejandro Muchada og den franske Champagne‑produsenten David Léclapart.
Prosjektet bygger på troen på at Sanlúcars kalkrike jordsmonn og kjølige kystklima kan gi samme finesse som Champagne – bare med palomino fino som drue.
«Vi lager ikke naturvin, men vi bruker svært lite svovel for å vise renheten i druen, jordsmonnet og årgangen.»Muchada-Léclapart
Vinene er stille, spontangjærede, laget uten flor og med minimal bruk av svovel, alltid modnet på nøytrale fat. Resultatet er presise viner med lav alkohol og en kalkpreget eleganse som minner mer om en stille hvitvin fra Champagne enn om solfylte Andalucía.
Pragmatisk presisjon – Marcelo Retamal
Mange av prosjektene i Sanlúcar er små og relativt nye, og har ennå ikke funnet veien til norske hyller. Men gradvis stiger de ut av sherryens skygge og markerer seg med egne uttrykk.
En ny stemme i Sanlúcar er den chilenske vinmakeren Marcelo Retamal, som etter en lang karriere i Sør‑Amerika har etablert seg i Pago Miraflores. Han lager kun to viner på gamle stokker av palomino – én fra øvre og én fra nedre del av vinmarken.
«Jeg har ingen talent, det er stedet som snakker i vinen. Men palomino har ingen naturlig syre»Marcelo Retamal
Retamal tilsetter syre i vinene for å skape friskhet og spenning. Resultatet er hvitviner som kombinerer Sanlúcars salte eleganse med en mer lineær, nesten Bourgogne‑aktig presisjon. Han omtaler vinene som rene hvitviner, ikke vino de pasto, som er det offisielle navnet for hvitvinene fra området.
Fri eksperimentering – Raúl Moreno
Om Retamal representerer det pragmatiske, er Raúl Moreno den frie ånden i Sanlúcar. Halvt spansk og halvt australsk, med erfaring fra Bourgogne, Portugal og særlig Australia, bringer han en global åpenhet inn i regionen.
«For meg er terroir den eneste begrensningen – alt annet kan eksperimenteres med»Raúl Moreno
Han eksperimenterer med alt fra feltplantinger og korte perioder under flor til musserende på klassiske champagnedruer. Han bruker både lokale og internasjonale druer, og er en av de få i området som blant annet modner vinen på kastanjefat – en historisk praksis, men forbudt under dagens appellasjons‑regler.
I vinmarkene kombinerer han økologisk arbeid med høyteknologi som droner og spektralanalyse. Resultatet er viner som bryter med forventningene, men som alltid uttrykker terroir med frihet og respekt.
El Puerto tilbake på kartet – Bodegas Forlong
Det historiske sherry‑området ble lenge definert av den såkalte Sherry‑triangelen mellom Jerez, Sanlúcar og El Puerto de Santa María, en geografisk sone som ble avskaffet i 2022.
I sistnevnte by finner vi Bodegas Forlong, et ungt vinhus etablert av Alejandro Narváez og Rocío Áspera. Med fransk bakgrunn og erfaring fra vinmaking i Bordeaux har Narváez hentet impulser som gir vinene en annen dimensjon.
«Vi bruker franske eikefat fra Smith Haut Lafitte, men også gamle sherryfat og amfora – for oss handler det ikke om regler, men om å finne beholderen som best uttrykker druene og jordsmonnet.»Alejandro Narváez- Bodegas Forlong
Forlong kombinerer stedegne druer med en mer eksperimentell tilnærming, og lager alt fra røde og hvite viner med kraft og struktur til sherry uten forsterkning, oransjevin og musserende pét‑nat. Resultatet er viner som utvider horisonten i El Puerto de Santa María – ikke minst hvitviner fulle av mineralitet og friskhet, som minner mer om nordlige Rías Baixas i nord enn om det solrike sør.