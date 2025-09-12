Luis Pérez La Escribana 2023. Hvitvin.

Fra enkeltparsellen La Escribana i Pago Macharnudo. Representerer Jerez sitt konsentrerte uttrykk, uten å virke overveldende. Intens aroma av gul frukt, nøtter, blomster og sjøluft, som med fordel kan få noen år i kjelleren. På smak er den rik og konsentrert, med en presis, saltaktig nerve som sitter lenge. Flott og kompleks vin.

Poeng: 93.

Varenummer: 19146401.

Pris: 400 kroner. Kun tilgjengelig på bestilling.

La Riva El Notario Macharnudo Alto Vino de Pasto 2020. Hvitvin.

En tørr hvitvin med tydelig «sherry-karakter», formet av én dags soltørking av druene, før pressing og to år på sherryfat under flor. Viser enorm konsentrasjon og dybde, med gurkemeie, epleskall, nøtter, blomster og voks. Avslutningen er intens, lang og salt.

Poeng: 94.

Varenummer: 15411201.

Pris: 780 kroner. Kun tilgjengelig på bestilling.

Muchada-Leclapart Lumiere 2022. Hvitvin.

Elegant og kompleks vin, med et unikt utrykk av palamino-druen. Kombinerer modne epler, pære og sitrus med urter, underliggende krydder og kalk. Frisk og presis ankomst, med kalkaktig tekstur på midt. God intensitet og presis, lang og saltpreget avslutning. En utrolig flott hvitvin, som viser elegansen og kompleksiteten til Sanlúcar.

Poeng: 93.

Varenummer: 12627301.

Pris: 600 kroner. Tilgjengelig på bestilling og i butikk på Ullevaal Stadion og Aker brygge.

Alberto Orte Atlantida B﻿lanco 2022. Hvitvin.

En nyhet på det norske markedet, laget på den sjeldne, stedegne druen Vijiriega Blanca. Viser friskere syre enn palomino, med underliggende moden gul steinfrukt, floralitet, urter og en intens saltaktig karakter som balanserer den rike smaken.

Poeng: 92.

Varenummer: 19268601.

Pris: 478 kroner. Kun tilgjengelig på bestilling.

Equipo Navazos La Bota de Florpower 119. Hvitvin.

En lovende stjerne fra Sanlúcar. Tilsvarer en uforsterket manzanilla med tydelig preg av modning under flor. Aroma av nøtter, sitrus, blomster og mandler. God dybde og konsentrasjon, med fin balanse og en tørr, lang, saltpreget avslutning.

Poeng 93.

Varenummer: 17194301.

Pris: 439 kroner. Kun tilgjengelig på bestilling.

Alberto Orte Atlantida ﻿Tintilla﻿ 2020. Rødvin.

Laget på den lokale rødvinsdruen Tintilla. Kombinerer fruktighet, salt eleganse og lette rustikke toner. Aroma av krydder, fioler og moden rød og mørk frukt, med innslag av røyk og sjøaktige mineraler. Tanninene er rustikke, men balanserte. En flott og kompleks rødvin.

Poeng: 92.

Varenummer: 19268701.

Pris: 484 kroner. Kun tilgjengelig på bestilling.

Equipo Navazos La Bota de Manzanilla 113. Tørr Sherry.

En tørr, intens og mineralsk manzanilla-sherry med friskt løft, høy konsentrasjon og lang avslutning. Aroma av sitrus, mandel, epleskall og sjøluft, med tydelig flor-preg. Teksturen er intens og tørr, avslutningen frisk og lang.

Poeng: 93.

Varenummer: 18044701.

Pris: 445 kroner.

Luis Pérez Fino Caberrubia Saca IV. Tørr Sherry.

En uforsterket fino-sherry fra Jerez, som viser stor kontrast til Equipo Navazos manzanilla. Kombinerer komplekse, intense toner fra lang flor-modning med en dypere, mer oksidativ og nøttepreget karakter. Fyldig smak med lett varmende alkohol, forlenget av tørket frukt, salt og nøtter. En flott og konsentrert fino.

Poeng: 92.

Varenummer: 14164001.

Pris: 410 kroner.

Lustau VORS Cream 30 YO. Søt Sherry.

Lustau lager kanskje den beste cream sherryen på markedet – en blanding av den oksidative, tørre oloroso-stilen og sirupssøte Pedro Ximénez. Vinen byr på stor konsentrasjon og kompleksitet, med aroma av kaffe, lær, nøtter, karamell, tørket sitrusskall og balsamiske toner. Smaken åpner sødmefullt og rikt, balansert av frisk syre på midten, før en lang, nøttepreget og sødmefull avslutning. En vin som viser at også de «blandede» sherry stilene, som hadde sin storhetstid på 1970-tallet, kan løftes til høy kvalitet når de gjøres riktig. 116 gram sukker pr liter.