– Her har de vært særdeles rause med mengden kantareller. Og for en smak på resten også. En perfekt kombinasjon på toppen av den elegante grove rugbrødskiven. Innertier her også, kvitrer Short, som egentlig er ganske mett, men det er så hyggelig selskap at de bestemmer seg for å bestille et smørbrød til. Vegetarianerperioden til Short er allerede over, så hun bestiller en klassisk tartar med syltet og bakt rødbete, små sylteagurker og eggeplomme.