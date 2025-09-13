Smørbrød, tartar og topp service: Gjør Statholderens Mat & Vinkjeller til en lunsjfavoritt
I de hvite kjellerhvelvene under Statholdergaarden serveres lunsj med dansk preg – og en sjelden dose sjarm. Her får du både rødspette, tartar, og byens kanskje blideste servitør.
Bent Stiansens Statholdergaarden har hatt en Michelinstjerne siden 1998. I mat- og vinkjelleren i etasjen under, med en farlig bratt trapp fra gateplan, er kjøkkenet mer rustikt. Der står danske fristelser i fokus, og det danske flagget på utsiden skyver all tvil til side. I begynnelsen av september i år lanserte de årets høstmeny for lunsjgjestene. Kjelleren, som mangler uteservering, er naturligvis stengt om sommeren.
Trist utsikt
Lunsjduoen får tildelt et bord i de opprinnelige, hvite 1600-talls kjellerhvelvingene under Statholdergaarden, med utsikt til anklene til dem som passerer utenfor.
– Det er så mørkt her at jeg sliter litt med å lese menyen, sier Long, og vender spisekartet så langt mot telyset hun klarer.
– Samtidig er det litt koselig også. Lokalet er nesten fullt, og folk snakker med dempede stemmer. I tillegg tror jeg vi fikk kjellerens blideste og søteste servitør, legger Short til, og gjør som Long for å sikre seg litt leselys.
Statholderens Mat & Vinkjeller
Lunsjservering høst, vinter og vår i Mat & Vinkjelleren. Rikholdig meny med alt fra marinert sild, fritert rødspette, andebryst, smørbrød og skagenrøre til lune poteter og tartar. Fantastisk service og nydelig mat, men litt trekk for manglende bredde i lunsjmenyen.
Terningkast 5
Sted: Rådhusgata 11.
Pris lunsjretter: 175–495 kroner.
Tid før maten kom: 10 minutter.
Besøkt: 9. september 2025.
De dropper både luksusplatte og sildeplatte. Skulle de hatt «Stor dansk frokost» måtte de bestilt den senest dagen i forveien, og egentlig frister det heller ikke med fire serveringer en tirsdag formiddag.
– Jeg anbefaler å bestille to smørbrød hver, for de er ganske små, sier vårt lykketroll av en servitør og smiler hjertelig.
Gjestene rundt de andre bordene har åpenbart fått samme beskjed, for også der bestilles det smørbrød over en lav sko.
Det beste ble servert først
Long starter med fritert rødspette med dansk remulade og sitron. Allerede ti minutter senere blir den servert med et smil.
– Vanvittig god. Fisken er varm, perfekt fritert og smaker nydelig. Og ingenting ved remuladen minner om varianten fra Mills. Innertier, sier Long idet hun tørker seg i munnviken med en serviett av høy kvalitet.
Short er blitt deltidsvegetarianer og bestiller et smørbrød med kremet sopp, rødløk og gresskarkjerner.
– Her har de vært særdeles rause med mengden kantareller. Og for en smak på resten også. En perfekt kombinasjon på toppen av den elegante grove rugbrødskiven. Innertier her også, kvitrer Short, som egentlig er ganske mett, men det er så hyggelig selskap at de bestemmer seg for å bestille et smørbrød til. Vegetarianerperioden til Short er allerede over, så hun bestiller en klassisk tartar med syltet og bakt rødbete, små sylteagurker og eggeplomme.
– Her oppleves det helt trygt å spise tartar. På en gaterestaurant i Asia ville jeg derimot foretrukket at kjøttet var stekt. Denne smaker akkurat slik en tartar skal smake, sier Short.
Hun salter og peprer forsiktig for å få litt mer smak på eggeplommen.
– Men smørbrødet med kremet sopp var hakket bedre.
Kanskje byens beste middagsdeal
Longs andebryst med jordskokk, grønnkål og rødvinssaus skimtes så vidt i den mørke kjelleren, men ut fra tilbakemeldingene over bordet virker det som om også anden faller i smak.
– Absolutt godt, men ikke like god som rødspettesmørbrødet. Jeg gjør som deg og holder en knapp på det første. Alt i alt er dette besøket terningkast fem, konkluderer Long, og får en enig tommel opp fra spisevenninnen.
– Når det er sagt, tilbyr kjelleren en av byens beste middagsdealer. En tiretters meny her koster bare litt over tusenlappen. Anmeldelsene er på grensen til panegyriske av typen meget god valuta for pengene og skyhøy kvalitet, sier Short.