Brygger opp til kaffekrig

Det koster å være markedsleder. Over 50 år har gått siden nylig avdøde Gordon Bowker i 1971 kom opp med ideen for den første Starbucks - i selve kaffehovedstaden Seattle på den amerikanske vestkysten.

I dag befinner selskapet seg i en slags identitetskrise der det må meisles ut en ny vei fremover.

På slutten av 2000-tallet utspilte det seg en mye omtalt krig mellom Starbucks og McDonalds i det amerikanske kaffemarkedet. Bruk av aggressive salgs- og markedsføringstaktikker var utbredt.

Nå er en ny kaffekrig i gang, men versjon 2.0 er mer global av natur: Starbucks har vært avhengig av å ta stadig nye markedsandeler – særlig i Kina - for å kunne vokse. Samtidig har kundene rapportert at prisene har økt, mens servicenivået har falt.

Nye utfordrere i inn- og utland har lyktes med å lokke til seg misfornøyde kunder.

Turbulent år

Det har vært et turbulent år for Starbucks siden Brian Niccol ble hentet inn fra hurtigmatkjeden Chipotle for å stake ut en ny kurs for fremtiden.

Gjennom Niccols første halvår i sjefsstolen steg Starbucks-aksjen over 50 prosent fra forrige sommers bunnpunkt, men en fjerdedel av verdien har forvitret siden februar i år.

I denne perioden har selskapet blant annet betalt 500 millioner kroner i erstatning til et leveringsbud som fikk glovarm te i fanget fordi baristaen ikke hadde festet lokket godt nok. I mai streiket over 1000 ansatte mot den nye kleskoden for kjedens baristaer. Det har vært protester mot den nye sjefens vanvittige lønnspakke. Og da Starbucks kastet seg på trenden med å putte ekstra protein i produktene sine, tok det ikke lang tid før miljøkonsekvensene av det ble problematisert.

Deler av planen for 2025 har vært å kutte tiden på bestillinger til maks fire minutter. Samtidig vil selskapet satse mindre på å åpne nye kafeer, og kutte i menyen. 1.100 personer i administrasjonen fikk sparken tidligere i år, for å forenkle strukturen etter fire kvartaler på rad med salgsnedgang, ifølge CNBC.

Ledelsen mener snuoperasjonen ligger foran timeplanen, selv om omsetningen synker på butikknivå.