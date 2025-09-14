Elendig år for fransk vin

Frankrike venter at årets vinproduksjon vil falle under det femårige gjennomsnittet, tynget av hetebølger, tørke og skogbranner, melder Bloomberg.

Produksjonen estimeres nå å bli på 37,4 millioner hektoliter, ifølge det franske landbruksdepartementet. Så sent som i august lå årets prognose på 42,5 millioner.

Den seneste prognosen for årets produksjon betyr fortsatt en liten økning fra 2024-volumene, men også da ble produksjonen svekket av ugunstige værforhold.

Sammenlignet med det femårige gjennomsnittet, går årets produksjon mot å bli 13 prosent lavere.

Trump-toll på toppen

«Hetebølgen og tørken i august påvirket produksjonspotensialet og fremskyndet innhøstingsdatoene i flere vingårder,» heter det fra departementet.

Regionene Alsace og Languedoc-Roussillon ble spesielt hardt rammet av hetebølgene og tørken, mens landbruket i det franske departementet Aude ble hardt rammet av branner – de verste på mange tiår.

Det nedjusterte produksjonsestimatet er en ny smell for den franske vinbransjen etter at USA og president Donald Trump innførte en toll på 15 prosent på forsyninger til USA i august, skriver nyhetsbyrået.

I fjor bidro den mest regntunge september-måneden på 25 år til å svekke volumene. Dette rammet særlig distriktene Burgund, Champagne og Beaujolais.