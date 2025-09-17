I en uttalelse som medgrunnlegger Ben Cohen har delt på X skriver Greenfield at han ikke lenger kan jobbe i selskapet med god samvittighet.

– Dette er en av de vanskeligste og mest smertefulle beslutningene jeg noensinne har tatt, skriver han.

POLITISK ENGASJERT: Begge grunnleggerne av Ben & Jerry's har tidligere involvert seg politisk. Her fra et Bernie Sanders-arrangement i 2016, Jerry Greenfield er nærmest kamera og Ben Cohen er i bakgrunnen. Foto: Bloomberg

Greenfield anklager Unilever for å ha brakt selskapet til taushet, og at de ikke lenger innfrir grunnlaget for fusjonsavtalen de inngikk da de kjøpte selskapet.

Mat- og merkevaregiganten Unilever kjøpte Ben & Jerry's i 2000, og de ble den gang enige om at eierselskapet skulle hjelpe iskremprodusenten med å utvide sitt sosiale oppdrag.

Forholdet har imidlertid blitt mer anstrengt de siste årene. I 2021 sa Ben & Jerry's at de ville slutte å levere til israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden og Øst-Jerusalem. Året etter solgte Unilever sin virksomhet i Israel til et lokalt selskap, som sa de ville fortsette å selge iskrem fra Ben & Jerry's med hebraisk og arabisk navn i hele Israel og på Vestbredden.

November i fjor saksøkte iskremprodusenten eierselskapet og anklaget dem for å kneble deres uttalelser til støtte for palestinerne under krigen på Gazastripen. Ben & Jerry's hevdet i rettsdokumenter at Unilever sparket selskapets toppsjef, David Stever, som hevn for selskapets sosiale og politiske aktivisme.