Proyecto Non Dos Chardonnay Brut Nature. Musserende, Cava, Spania.

Årgangscava fra 2016 fra gamle vinstokker med hele 72 måneder modning på bunnfallet. Rik og fedmefull karakter, med moden gul frukt, moden sitrus, nøtter og kjeks. Frisk og intens syre, med fin tekstur og lett fedmefull og utviklet preg mot avslutningen.

Poeng: 87.

Varenummer: 19719501.

Pris: 190 kroner. (Tilgjengelig på bestilling og i butikk på Ullevaal Stadion, Paleet og Skøyen mfl.)

Demière Lysandre 2009. Musserende, Champagne, Frankrike.

Moden og utviklet karakter, med ristet brød, sitrus, modne epler og fuktig skogbunn. Rik og utviklet på smak, med frisk syre som tilfører balanse med runde og kremede bobler.

Poeng: 90.

Varenummer: 13940501.

Pris: 695 kroner. (Tilgjengelig på bestilling og i butikk på Ullevaal Stadion, Oslo City og Colosseum mfl.)

J.L. Chave Sélection Mon Coeur Côtes-du-Rhône 2023. Rødvin, Rhône, Frankrike.

Moden, fruktig og innbydende, med friske topptoner av blomster, stein og urter. Leverer mest på smak nå, med god struktur som balanserer den modne og dype smaken. Saftig og lang avslutning med velintegrerte tanniner.

Poeng: 88 (+).

Varenummer: 19761501.

Pris: 280 kroner. (Tilgjengelig på bestilling og i butikk på Vinderen, Linderud og Frogner mfl.)

Anne Gros & Jean-Paul Tollot Minervois Les Fontanilles 2022. Rødvin, Languedoc, Frankrike.

Kompleks og moden, med aroma av saftspent mørk bærfrukt, innpakket urtepreg og krydret karakter. Fruktig ankomst med balansert friskhet, og balanserte, finkornede tanniner som sitter lenge sammen med frukt og krydder i en lang avslutning.

Poeng: 92.

Varenummer: 19707901.

Pris: 370 kroner. (Tilgjengelig på bestilling og i butikk på Linderud og Lagunen, Bergen.)

Alvaro Palacios Gratallops Vi de Vila 2022. Rødvin, Priorat, Spania.

Delikat og kompleks vin som viser Priorat på sitt beste. «Jernhånd i silkehanske», delikat og frisk rød frukt, tettpakket med lakris, pepper og knust stein. Saftig ankomst med tydelige, men fine og pulveriserte tanniner, og delikat frukt som sitter lenge i avslutning.