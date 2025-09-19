De beste vinvalgene til sesongens lam
Å finne riktig vin til høstens lam kan være både enkelt og krevende. Her er våre beste anbefalinger – fra billigbobler til eksklusiv allokeringsvin.
Høsten er godt i gang, og ferskvarediskene bugner av lam i alle varianter. Få råvarer står så sterkt i norsk mattradisjon som lam. Men hvilken vin du bør velge?
Krevende kål
Når det gjelder vinvalg, er fårikål en utfordring. Sødmen fra kålen krever drikke med friskhet og intensitet, med nok syre til å bryte gjennom fedmen i retten. Det naturlige valget er en frisk øl, gjerne pilsner eller saison.
Når det kommer til vin, kan små detaljer gjøre store forskjeller i matchen. Friske hvitviner på druene riesling og grüner veltliner kan fungere godt. Det finnes også eksperimentelle naturviner eller skallmassererte hvite og oransje viner som kan treffe midt i blinken. Utfordringen er at disse ofte varierer mye mellom årganger, områder og stiltyper, og dermed er vanskelige å generalisere.
Det sikreste valget er derfor en musserende vin – gjerne med tydelig karakter av lang modning på bunnfall og noen års videre utvikling på flaske. Dette er ofte synonymt med høy prislapp, men heldigvis finnes det unntak.
Smaksnotater
Proyecto Non Dos Chardonnay Brut Nature. Musserende, Cava, Spania.
Årgangscava fra 2016 fra gamle vinstokker med hele 72 måneder modning på bunnfallet. Rik og fedmefull karakter, med moden gul frukt, moden sitrus, nøtter og kjeks. Frisk og intens syre, med fin tekstur og lett fedmefull og utviklet preg mot avslutningen.
- Poeng: 87.
- Varenummer: 19719501.
- Pris: 190 kroner. (Tilgjengelig på bestilling og i butikk på Ullevaal Stadion, Paleet og Skøyen mfl.)
Demière Lysandre 2009. Musserende, Champagne, Frankrike.
Moden og utviklet karakter, med ristet brød, sitrus, modne epler og fuktig skogbunn. Rik og utviklet på smak, med frisk syre som tilfører balanse med runde og kremede bobler.
- Poeng: 90.
- Varenummer: 13940501.
- Pris: 695 kroner. (Tilgjengelig på bestilling og i butikk på Ullevaal Stadion, Oslo City og Colosseum mfl.)
J.L. Chave Sélection Mon Coeur Côtes-du-Rhône 2023. Rødvin, Rhône, Frankrike.
Moden, fruktig og innbydende, med friske topptoner av blomster, stein og urter. Leverer mest på smak nå, med god struktur som balanserer den modne og dype smaken. Saftig og lang avslutning med velintegrerte tanniner.
- Poeng: 88 (+).
- Varenummer: 19761501.
- Pris: 280 kroner. (Tilgjengelig på bestilling og i butikk på Vinderen, Linderud og Frogner mfl.)
Anne Gros & Jean-Paul Tollot Minervois Les Fontanilles 2022. Rødvin, Languedoc, Frankrike.
Kompleks og moden, med aroma av saftspent mørk bærfrukt, innpakket urtepreg og krydret karakter. Fruktig ankomst med balansert friskhet, og balanserte, finkornede tanniner som sitter lenge sammen med frukt og krydder i en lang avslutning.
- Poeng: 92.
- Varenummer: 19707901.
- Pris: 370 kroner. (Tilgjengelig på bestilling og i butikk på Linderud og Lagunen, Bergen.)
Alvaro Palacios Gratallops Vi de Vila 2022. Rødvin, Priorat, Spania.
Delikat og kompleks vin som viser Priorat på sitt beste. «Jernhånd i silkehanske», delikat og frisk rød frukt, tettpakket med lakris, pepper og knust stein. Saftig ankomst med tydelige, men fine og pulveriserte tanniner, og delikat frukt som sitter lenge i avslutning.
- Poeng: 93.
- Varenummer: 13449401.
- Pris: 600 kroner. (Tilgjengelig på bestilling og i butikk på Aker Brygge).
Polets beste billigbobler
Det er sjelden vi anbefaler viner under 200 kroner, men Proyecto Non Dos Chardonnay Brut Nature, lansert på Vinmonopolet i september, har fanget oppmerksomheten vår. Til 190 kroner fremstår den som polets beste billigbobler akkurat nå.
Denne spanske cavaen lages utelukkende på chardonnay fra 2016-årgangen. Med hele 72 måneders modning på bunnfall får vinen en utviklet karakter, intens syre og god dybde – perfekt til denne høstretten.
Moden champagne med valuta for pengene
Ønsker du et mer eksklusivt alternativ, finnes det svært gode modne årgangschampagner. Vår anbefaling er Demière Lysandre 2009.
Vinen er hovedsakelig basert på pinot noir og 20 prosent chardonnay. Den har modnet i nesten 15 år på bunnfall, og viser en rik og kompleks karakter fra en generøs årgang, med balansert syre og god dybde – et utmerket og eksklusivt valg til fårikål.
Rødt til rikere lam
Rikere lammeretter er langt mer fleksible å sette vin til. Til retter som lammeskank, stek, gryteretter eller en krydret lammekebab bør man velge en rødvin med fylde, uten å gå til de mest intense stilene. Frisk syre er viktig, spesielt i retter med fettskorpe som lammesadel, baron eller carré. Klarer vinen også å fange opp urter og krydder fra retten, har du en sikker vinner.
Her treffer syrah-baserte viner utrolig godt.
J.L. Chave Sélection Mon Coeur Côtes-du-Rhône 2023 er blant våre favoritter. Vinen kommer fra Chave, en av Rhônedalens mest anerkjente produsenter. Sélection-serien startet som et negociant-prosjekt med kjøpte druer, men inneholder i dag en stor andel fra produsentens egne vinmarker. Druematerialet består av syrah og grenache, med mindre andeler mourvèdre og carignan.
Sørover langs middelhavskysten i Languedoc viser Anne Gros & Jean-Paul Tollot Minervois Les Fontanilles 2022 en kombinasjon av kraft og eleganse, med tydelig preg av middelhavsurter. Dette er en av Languedocs beste rødviner, til en fornuftig pris på 400 kroner.
Priorat på sitt beste
Til slutt må vi trekke frem en spansk rødvin. Selv om Rioja tradisjonelt trekkes frem til lam, har Álvaro Palacios nylig lansert sin 2022-årgang fra Priorat – et spennende alternativ som viser Priorat på sitt beste.
Disse vinene er blant Spanias dyreste og mest ettertraktede. Men Gratallops Vi de Vila 2022 koster 600 kroner flasken og gir mye kvalitet for pengene. Vinen består av grenache og cariñena, med en liten andel lokale hvitvinsdruer. Den kombinerer friske røde og blå bær, medium fylde og tanniner pent innpakket i delikat frukt – perfekt til kraftigere lammeretter.