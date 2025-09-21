Til lange dager på kontoret: Her er overtidsmaten vi anbefaler
Overtidsmat er ingen spøk. Vil du ha burger, sushi eller indisk? Her er våre favoritter i Oslo.
Du fortjener den beste overtidsmaten når arbeidsdagen drar ut. Her er gode steder vi anbefaler med like bra takeaway og/eller hjemlevering, som maten de serverer i restaurantene – enten du sitter på kontoret med resten av teamet eller bestiller mat til hjemmekontoret.
Kverneriet
Kverneriet har servert bankers burgere i luksussegmentet i en årrekke. Dette er noe helt annet enn den jevne gatekjøkkenburgeren. Husk å bestille med pommes frites, de er spesielt gode.
Du kan også få maten levert hjem eller til jobben, eksempelvis med Wolt. Takeaway også, om du vil hente selv. Burgerne starter på rundt 245 kroner, og du burde beregne ytterligere en hundrelapp til for fries og dip. Kverneriet finnes på to steder i Oslo, henholdsvis på Solli plass og Majorstuen.
Pizza fra Jungel
Jungel Pizza serverer en av byens aller, aller beste pizzaer. Langtidshevet deig og gode smakskombinasjoner du ikke får alle andre steder. Kjeden har nå fire steder i Oslo, fra Torshov til Adamstuen. Små pizzaer til en person koster rundt 240 kroner, mens en større du kan dele med en annen sulten kollega, går for opptil 360 kroner.
El Camino
Keen på taco? Da er El Camino rett sted å bestille hos. De har utsalgssteder på kontorparadiser som Bjørvika og Skøyen, hvilket burde sikre deg rimelig varm mat om du jobber i nærheten. Velg og vrak mellom alt fra klassisk burrito til bowl. Prisene ligger på rundt 150 kroner, pluss noe mer for sideretter om du er ekstra sulten.
Sabi Sushi
Sushi-kjeden har tatt Norge med storm, og har åpnet restauranter i alt fra Stjørdal til Hønefoss. Sushien er i det dyrere sjiktet, men det skal godt gjøres å finne bedre takeaway-sushi, spør du oss. Derfor er dette en slager som overtidsmat også. Maten kan leveres blant annet med Foodora, fra restauranten på Skøyen, eller hentes selv.
Vil du slå på stortrommen, burde du teste maki med flambert laks. Åtte biter maki begynner på 179 kroner, og ferdige menyer med mange biter begynner på 295 kroner.
Risbolle
Spisestedet i Dronningens gate i Oslo sentrum byr på meget gode thailandske retter. På menyen har de alt fra pad thai til currygryter og vårruller. Litt av hvert, med andre ord. Har du kontor i nærheten, kan du hente maten selv, eller få den levert via Foodora. De åpner klokken 11.00 alle hverdager, og holder åpent til 21.30 – så her kan du få både lunsj og middag.
Hovedrettene koster fra 210 til 285 kroner. Vi anbefaler Khai Phad Ped, kylling i rød curry med kokosmelk, aspargesbønner, basilikum, paprika og ris.
Indisk
Vi holder fast på at Jewel of India er blant de beste indiske restaurantene i Oslo, med restauranter både i Oscars gate og i Bjørvika. Skal du jobbe overtid, har de heldigvis takeaway også – med levering via blant annet Foodora. Restaurantens nan er i særklasse, sausene er fyldige og kjøttet er alltid mørt.
Prøv marinerte kyllingreker, samosa eller en klassiker som lam tikka masala. Hovedrettene ligger på mellom 235 og 325 kroner.