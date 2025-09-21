Til lange dager på kontoret: Her er overtidsmaten vi anbefaler

Spisestedet i Dronningens gate i Oslo sentrum byr på meget gode thailandske retter. På menyen har de alt fra pad thai til currygryter og vårruller. Litt av hvert, med andre ord. Har du kontor i nærheten, kan du hente maten selv, eller få den levert via Foodora. De åpner klokken 11.00 alle hverdager, og holder åpent til 21.30 – så her kan du få både lunsj og middag.