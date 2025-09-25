Kaffegiganten Starbucks vil stenge butikker og kutte 900 stillinger i forbindelse med en restrukturering på 1 milliard dollar, melder Bloomberg.

Selskapet har varslet at det totale antallet utsalgssteder skal reduseres med 1 prosent i løpet av inneværende regnskapsår, og at det vil stå igjen med 18.300 på tvers av USA og Canada.

Etter dette vil Starbucks igjen øke antallet utsalgssteder det drifter selv og pusse opp 1.000 andre kafeer.

Beslutningen kommer etter en gjennomgang av kafeene i Nord-Amerika, der det for flere av utsalgsstedene ikke er funnet noen kurs mot lønnsomhet. Disse skal dermed stenges.

Les også Brygger opp til kaffekrig Markedsleder Starbucks angripes fra øst og vest i ny global kaffekrig. Nå vurderes milliardsalg i Kina.

Mer innbydende

Konsernsjef Brian Niccols plan er å ha mer innbydende kafeer og utsalgssteder. I et brev til ansatte publisert torsdag peker Niccol på at forbedring og oppussing av kaffehusene virker å få kundene til å besøke dem oftere og bli der lenger.

Niccol tiltrådte som ny konsernsjef i Starbucks for ett års tid siden, ansatt for å få kaffegiganten på rett kjøl etter seks strake kvartaler med salgsnedgang.

Samtidig står selskapet overfor hardere konkurranse fra mindre kjeder både hjemme i USA og i Kina, dets to største markeder, skriver nyhetsbyrået.

«Jeg vet at disse avgjørelsene påvirker våre partnere og deres familier, og de var ikke enkle å ta. Jeg mener at disse skrittene er nødvendige for å bygge et bedre, sterkere og mer robust Starbucks,» heter det i Niccols brev til de ansatte.