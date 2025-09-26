- Det går meg på nervene løs
– Jeg tror det er kjørt, rett og slett, sier Per Mæleng om Chablis. Samtidig finnes det håp i vinregioner som gradvis blir varmere.
Per Mæleng er en av Norges fremste vinkjennere. I en årrekke var han produktsjef i Vinmonopolet, med ansvar for spesialbutikkene – den delen av Vinmonopolet som i størst grad styrer utvalget av såkalt «fine wine» i Norge.
Han har alltid hatt forfriskende sterke meninger om vinene som handles – og drikkes – i Norge. Men med en lederjobb i et statlig monopol har han måttet veie sine ord. Mælengs personlige kommentarer skulle ikke påvirke polansatte, vinimportører eller journalister. Likevel, utvalget til spesialpolet har i 15 år vært en form for oversettelse av hva nettopp Per Mæleng mener nordmenn bør smake.
I dag har Mæleng forlatt Vinmonopolet og tatt bladet fra munnen. I hans nye bok «Viner og steder» argumenterer Mæleng for at noen av polets mest populære viner både har gått ut på dato og priset seg ut. Tidligere denne uken besøkte han Finansavisens podcast Vinkjelleren.
– Jeg tror det er kjørt, rett og slett, sier Mæleng til Finansavisen.
Han viser til klimaendringene som har endret karakteren på chablis til en mer tropisk stil, i kontrast til den kjøligere og sjøpregede stilen som var før. Det gjør at Mæleng i dag ikke drikker en flaske ung chablis.
– Når jeg tenker at en chablis ender opp med å bli hvit fersken og aprikos og sånn, da kjenner jeg at det går på nervene løs. Da tenker jeg at dette er over, sier Mæleng.
Advarer
Mæleng er bekymret for Burgund.
– Jeg mener Burgund er på full fart inn i en krise. De er jo i en krisesituasjon. Likevel, noen domainer kan fortsatt ta seg bra betalt fordi de har bestemte merkevarenavn, sier han.
Én ting er at prisene på Burgund har nådd astronomiske høyder, men selve karakteren på vinene er utfordret, sier Mæleng.
– Det er ikke noe gøy med kirsebærpinot, er det det? Nei, konstaterer han.
– Hadde stilen og uttrykket vært akkurat det jeg så etter, kunne jeg betalt det. Men jeg finner så veldig mye annen vin til en fjerdedel av prisen som jeg er mye mer interessert i, fortsetter han.
Klimaendringene er en stor bekymring for Mæleng. Han undrer seg over hvilke andre områder som står i fare for å oppleve samme utvikling som Chablis.
Samtidig er det et poeng at et varmere klima både er en mulighet for tidligere avfeide vinområder, og en forbedring av eksisterende etablerte. Særlig trekker Mæleng frem musserende vin fra England, tørre rieslinger fra Tyskland (som på rekordtid har satt Alsace i skyggen), og ikke minst Bordeaux.
– I gamle dager hadde de [Bordeaux] ett av ti år. To av ti. Da skal du være ganske godt fornøyd, forteller Mæleng.
– I dag klarer Bordeaux stort sett å lage bra vin nesten hvert eneste år, sier han.
Til tross for at Mæleng strengt sier at han ikke lenger drikker chablis, er det ikke nødvendigvis slik at kvaliteten har blitt dårligere – men heller at stilen og karakteren har endret seg til noe han selv ikke foretrekker.
Tenker nytt om lagring
Når det kommer til lagring av vin, har Mæleng en tilsvarende tilnærming, nemlig at vin som lagres ikke nødvendigvis blir bedre, bare annerledes.
– Den endrer stil, og den endrer uttrykk. Men innsatsfaktorene er jo de samme. Det er ikke noe som har endret seg i vinen, den får bare et annet aromatisk uttrykk. Og det er jo en forskjell. Det er forskjell på en ni og 24 måneder gammel Gruyère. Osten er jo ikke noe bedre, den er bare annerledes, sier Mæleng.
Likevel er det én ting som er udiskutabelt, ifølge Mæleng. Nemlig vinfeil.
– Det skal ikke være noe feil. Jeg vil ikke ha noe vinfeil av noe slag. Jeg vil ikke ha noen produksjonstekniske svakheter i vinen heller.
Hva er forskjellen på en oksidativ champagne og en Selosse Substance? Hvor går forskjellen på feil og god eller dårlig kvalitet, spør vi Mæleng.
– Det er jo en eksentrisk stil. Men er det feil? Jeg syns de vinene har tekniske feil, ja. Jeg liker ikke en oksiditativ vinstil i det hele tatt, sier han.