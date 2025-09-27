Krabbekamp i Bjørvika
Krølltang på snøkrabbeklørene og en fiskegrateng så fluffy som sukkerspinn spilte lunsjens hovedrolle i Bjørvika.
I de tidligere lokalene til I Baren satser Akershusgruppen på sjømat i ulike varianter. Utsikten til vannet er upåklagelig, og heldigvis har I Barens blideste og kuleste servitør Lucy fått bli med videre. Bare den rosa, lange Haaland-sveisen er til å bli i godt humør av. Og de morsomme kommentarene sitter løsere enn en en skranglete campingvogn på E6 i motvind.
Ute duskregner det, inne er det lystig fyr i peisen. De to lunsjgjestene får hvert sitt spisekart samtidig som drikkebestillingen blir effektuert, og Short bruker ikke lang tid på å sikre seg fiskegrateng med Västerbottenost, servert med grønn salat, brød og pisket smør.
– Den hadde jeg også blinket meg ut, så da velger jeg snøkrabbe med varmt smør, hvitløk og urter, brød, pisket smør og aioli, sier Long.
– Jeg har lest en tidligere anmeldelse av Fiskeriet i Bjørvika, hvor snøkrabben nærmest fikk stående ovasjoner, sier Short.
Fiskeriet Bjørvika
En bugnende fiskedisk kombinert med hjemmelaget mat i Bjørvika. Fiskeriet har også en avdeling på Youngstorget. Meny med alt fra østers og sashimi til reker, snøkrabbe, fiskegrateng, blåskjell og fish & chips. Nydelig mat og god service, men snøkrabben var noe griseri å få skikk på.
Terningkast 5.
Sted: Operagata 69b.
Pris lunsjretter: 239–529 kroner.
Tid før maten kom: 19 minutter.
Besøkt: 16. september 2025
De to blir sittende og diskutere hva en snøkrabbe egentlig er, bortsett fra at den mest sannsynlig lever et sted det er kaldere enn på Maldivene. Long slår opp i sin moderne, digitale Hakkespettbok og leser hovedpunktene: Den minner om kongekrabbe i smak, men snøkrabben er litt mindre og ofte enda søtere i kjøttet.
Grateng som letter fra tallerkenen
Nitten minutter senere kommer maten på bordet. I mellomtiden har de to kost seg med bakgrunnsmusikk av ypperste klasse.
– Here you are, darlings, kvitrer servitøren Lucy idet hun setter tallerknene på bordet.
Short får beskjed om ikke å ta på den dype keramikktallerkenen, med mindre hun har lyst til å få en forbrenning som Haukeland må ta seg av. Med den største grad av forsiktighet pirker hun borti gratengen, som har en raus porsjon Västerbottenost på toppen. Den er så lett at hun risikerer å inhalere den ved et uhell.
– Dette er mer mousse enn grateng, men samtidig den beste og luftigste gratengen jeg er blitt servert noen gang, sier hun, og nyter videre uten å komme nær den varme keramikken.
Snøkrabbekampen
Longs snøkrabbe faller også i smak, men det er litt av et skue når hun går løs på klørne med noe som minner om en gammeldags krølltang.
– Skal jeg sprute litt på deg også når jeg forsøker å knekke disse klørne? De er så solide at et tungt verktøy fra Biltema ville vært mer hensiktsmessig, sier hun, og treffer Bulls Eye på Shorts ullgenser.
– Dette smaker skikkelig godt, men det blir mye gris rundt meg. Dette er ikke helt lett, unnskylder hun seg.
– Min porøse grateng er fortsatt glovarm og akkurat like god.
– Men før jeg er ferdig med min snøkrabbe kommer temperaturen på gratengen til å minne om puddersnø. Jeg skulle ønske at denne grisejobben kunne vært gjort på kjøkkenet før krabben ble båret ut hit, sier Long, og gir opp det siste byggematerialet med skalldyrsmak.
– Opplevelsen her var mye bedre enn på Fish Me på Rådhusbryggen. Jeg går for en klinkende klar femmer. Mulig jeg hadde vært enda rausere om snøkrabben ble servert på annet vis, men tommel opp for Fiskeriet i Bjørvika og servicen her, oppsummerer krabbespiseren.
Short kunne ikke vært mer enig.