Viaplay-eierne skal stemme over dramatisk kriseplan: – Nå har vi et blodbad

Det er det svenske nyhetsbyrået TT som skriver at Viaplay-eierne, deriblant norske Schibsted, skal ta stilling til en plan som kan gi de nye hovedeierne, franske Canal Plus og tsjekkiske PPF, noe nær all makt.

– Det er svært brutalt for aksjeeierne, sier sjefjurist Sverre Linton i Aktiespararna, som er en medlemsorganisasjon for svenske aksjeeiere.

Linton er kritisk til at Viaplay ikke på et tidligere tidspunkt har gjort det klart for aksjeeierne hvor tøft det står til i selskapet. Småsparerne rammes spesielt.

– Nå har vi et blodbad, der selskapet forhåpentligvis får beholde hodet, sier sjefsjuristen.

Schibsted-trøbbel

Norske Schibsted eier om lag ti prosent av aksjene i Viaplay. TT skriver at det norske medieselskapets aksjer, som ble kjøpt for 380 millioner kroner, blir nærmest verdiløse om onsdagens redningsplan blir vedtatt.

Jann-Boje Meinecke, som er investeringsansvarlig i Schibsted, vil ikke kommentere den potensielle økonomiske smellen.

– Vi ser på våre muligheter i denne prosessen og kommer tilbake med en beskjed til markedet når vi finner det rett, sier han.

NTB har vært i kontakt med Viaplay for en kommentar. Norge-sjef Kenneth Andresen bekrefter at det onsdag avholdes en ekstraordinær generalforsamling.

Dyre sportsrettigheter

I starten av desember i fjor ble det kjent at Viaplays kvartalsrapport nok en gang ville bli forsinket. Nyheten kom samme dag som Viaplay bestemte at de skulle utstede aksjer for fire milliarder kroner for å få inn frisk kapital. I tillegg ville de reforhandle 14,6 milliarder kroner i gjeld.

I etterkant stupte aksjen over 80 prosent på børsen i Stockholm. Viaplay er i store økonomiske problemer og varslet i sommer at de hadde tapt over seks milliarder svenske kroner. I tillegg varslet de at de måtte si opp over 25 prosent av de ansatte.

Viaplay har de siste årene satset tungt på blant annet dyre sportsrettigheter. Mye skisport og Premier League går nå på strømmeplattformen.

NTB