VG legger ned avdelinger – dropper foto og podkast

– Det er lenge siden VG har gjort en så stor omorganisering. Det er viktig å ta grep for å være bedre rustet til å møte fremtiden. Jeg er optimistisk med tanke på at denne organisasjonsmodellen kan fungere, men vi vet ikke før vi har prøvd, sier klubbleder Jostein Matre til Journalisten.

VG+, nyhetsdelen av VGTV, foto- og podkastavdelingen vil ikke lenger eksistere i sine nåværende former etter mai i år. Den nye avdelingsstrukturen i VG vil da bestå av områdene nyheter, underholdning, dokumentar, sport og nisje.

– Vi må være klare for at vi kanskje må justere kursen litt dersom vi ser behov for det, så vi er spente, men optimistiske, tilføyer Matre.

(NTB)