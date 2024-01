– Dagsavisen AS, som vi er en del av, har forsøkt å selge Rogalands Avis siden i fjor høst. For noen dager siden fikk vi beskjed om at et slikt salg ikke kommer til å skje, sier sjefredaktør Bjørn Sæbø til Stavanger Aftenblad.

Han bekrefter at nedleggelse er et av alternativene som nå vurderes.

– Vi håper selvsagt at eierne våre bestemmer seg for fortsatt drift i en eller annen form, men uansett vil det bli færre ansatte hos oss, sier Sæbø og understreker at en endelig avgjørelse ikke er tatt.

(NTB)