Spotify har inngått en ny avtale med den kontroversielle podcaststjernen Joe Rogan, som vil gjøre at den populære serien hans kan nå ut til mange flere, melder Wall Street Journal.

Den nye avtalen til Rogan er anslått til å være verdt opptil 250 millioner dollar over flere år, og innebærer en minimumslønn for ham i tillegg til å skulle dele inntektene som kommer fra reklamesalg.

Flere plattformer

Med den nye avtalen vil Spotify kunne selge annonser for og distribuere «The Joe Rogan Experience» på flere podcastplattformer, inkludert som video på YouTube. Under den tidligere avtalen ble programmet kun sendt på Spotify.

Showet er den klart mest populære podcasten på Spotify.



Avtalen viser også hvordan forholdene innen podcastfinansieringen har endret seg på få år. For mens det var viktig for Spotify å ha Rogan eksklusivt i 2020, da de sa seg villige til å betale minst 100 millioner dollar for at han skulle komme til deres plattform, satser selskapet nå på å distribuere programmer på flere plattformer for å maksimere publikum og reklamesalg.

Deler på inntektene

Spotify brukte store penger for å bygge opp podcastdelen av selskapet, og knivet hardt med Apple om å bli den største plattformen. Nå jobber derimot selskapet med å bli mer disiplinerte med utgiftene til podcast, og i den forbindelsen ønsker selskapet på generell basis å gi mindre forhåndsgaranterte betalinger og heller fokusere på inntektsdeling, hvor risikoen er jevnere fordelt med artisten, skriver Wall Street Journal.

Rogan har spilt inn over 2.200 episoder av «The Joe Rogan Experience», og noe av hemmeligheten bak suksessen tror han ligger i at han er genuint interessert i hva gjesten hans har å si.

– Jeg lager aldri en podcast bare fordi en person er populær. Det kommer alltid fra tanken «Jeg tror det ville vært kult å snakke med den personen,» sier han i et Spotify-blogginnlegg som kunngjorde den nye avtalen.