Underholdningsaksje stuper

I S&P 500-indeksen var Warner Bros. Discovery fredagens største taper, med et kursfall på 12 prosent ved firetiden fredag. Mediakjempen bommet på både topp- og bunnlinjeestimatet, delvis grunnet lavere reklamesalg. I tillegg svekket studioenes inntekter seg med nesten en femdel, som følge av at manusforfattere og skuespillere streiket. På den positive siden har strømmetjenesten Max endelig begynt å tjene penger.

I vår del av verden steg Euro Stoxx 600 til en ny rekord, selv om fersk statistikk viser at EUs største økonomi, Tyskland, krympet med 0,3 prosent fra tredje til fjerde kvartal. Tross toppnoteringen er børsindeksen bare 22 prosent høyere enn tidlig i 2000. Det gir en annualisert vekst på elendige 0,8 prosent, betydelig mindre enn typiske forvaltningshonorarer på aktivt forvaltede aksjefond.

Historisk avkastning er imidlertid ingen indikator for fremtidig utvikling, og mange aksjer har gjort det langt bedre siden årtusenskiftet. Fredag var Standard Chartered, en av Storbritannias største banker, opp med 7 prosent. Det Asia-fokuserte finansgruppens overskudd økte med 18 prosent i fjor, som ventet. Utbyttet ble hevet, og dessuten skal det kjøpes tilbake aksjer for 1 milliard dollar. I alt skal aksjonærene få utbetalt minst 5 milliarder dollar i de kommende tre årene.

Volvo Cars-kursen sank derimot med mer enn 4 prosent, i kjølvannet av en melding om at bilprodusenten ønsker å dele ut 62,7 prosent av sine Polestar-aksjer til aksjonærene. Polestar lager elbiler, men har slitt med blodfattig etterspørsel, kostnadsinflasjon og tøff konkurranse fra Tesla. Volvo sitter igjen med 18 prosent av Polestar, som er børsnotert og har fått et kursfall på 80 prosent på ett år.

Tyske Lufthansa sank med 3 prosent. Flyselskapet skal sparke to tredeler av styret, inkludert finansdirektøren, samt redusere styret fra seks til fem personer. Grepet skyldes delvis at Lufthansa-aksjen har gitt elendig avkastning, med et kursfall på 56 prosent i de seneste fem årene.