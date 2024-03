I natt arrangeres den 96. Oscar-utdelingen, og hundrevis av internasjonale filmstjerner skal gå opp den røde løperen i Hollywoood før de får vite hvem som er vinnere i en rekke ulike kategorier.

Ti filmer kjemper om den gullbelagte statuetten i den gjeveste kategorien Beste film.

De ti filmene hadde premiere i fjor, og til sammen har de i skrivende stund dratt inn 2,82 milliarder dollar i billettinntekter.

Barbie på topp

Deler man ut en Oscar til filmen med høyest omsetning i kinolukene, er det Barbie som får prisen. Filmen har sopt inn over 1,4 milliarder dollar.

Filmen har vært god butikk for investorene, siden filmens budsjett kun var en tidel av inntektene. Og de vil fortsette å rulle inn i årene som kommer.

The Oppenheimer med sine 13 Oscar-nominasjoner nærmer seg nå én milliard dollar i inntekter. I skrivende stund ligger de på 960 millioner dollar på verdensbasis. Prislappen for filmen om utvuiklingen av atombomben var i overkant av 100 millioner dollar.

Inntekter for de 10 Oscar-nominerte Filmtittel Inntekt i mill. dollar Budsjett Oscar-nominasjoner Barbie 1.446 145 8 The Oppenheimer 960,7 100 13 Killers of the Flower Moon 157 200 10 Poor Things 105 35 11 The Holdovers 42,5 13 5 Anatomy of a Fall 32,5 6,7 5 Past Lives 28,9 12 2 The Zone of Interest 24 0 5 American Fiction 22,5 10 5 Maestro 0,9 80 7

Satser på strømming

Selv om en film er nominert for en eller flere Oscar-priser, så betyr ikke det automatisk at filmen blir en publikumssuksess på kino.

Maestro, som også er nominert for beste film og i seks andre Oscar-kategorier fremstår på papiret som et regelrett tapssluk for produsentene.

Filmens budsjett skal være rundt 80 millioner dollar, men den har ikke dratt inn mer enn én million i billettinntekter på kino. Filmen hadde premiere under filmfestivalen i Venezia i september i fjor, og ble deretter kun vist på noen få kinoer i enkelte land, før den ble sluppet på strømmetjenesten Netflix i desember.

Siden svært få innvidde vet hva Netflix har betalt for de eksklusive rettighetene, og hvordan filmens skapere får betalt for antall visninger, er det ukjent om produksjonen er god butikk for investorene eller ei.

Men vinner den én eller flere Oscar-statuetter, vil nok flere abonnenter se filmen på Netflix.

KVELDENS VERT: Den populære komikeren og tv-stjernen Jimmy Kimmel skal lede Oscar-utdelingen. Det er ikke første gang han får jobben. Bildet er fra prisutdelingen i 2018. Foto: NTB

De 10 filmene som kan bli årets beste film under Oscar-utdelingen har til sammen mottatt 71 Oscar-nominasjoner.

Til sammen har ni av de ti filmene hatt et samlet produksjonsbudsjett på 601 millioner dollar.

For en av dem, The Zone of Interest, er ikke budsjettet offentlig kjent, men den britiske-polske filmen har så langt solgt kinobilletter for 24 millioner dollar internasjonalt.

Med en Oscar-pris i natt, vil nok den summen øke raskt.