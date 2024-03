Går av etter pendlerbolig-feil

Direktør Pål Wien Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har sagt opp sin stilling. Fratredelsen skjer etter feil håndtering av pendlerboligutgifter, kommer det frem i en pressemelding.

Nkom har dekket utgifter knyttet til Espens pendlerbolig i Lillesand uten nødvendig avklaring med departementet i samsvar med gjeldende retningslinjer.

Legger seg flat

Etter å ha blitt gjort oppmerksom på feilhåndteringen av pendlerboligutgiftene, tilbød Pål Wien Espen seg å tilbakebetale beløpet, som utgjør om lag 290.000 kroner. Samtidig velger han å trekke seg fra stillingen. Han tiltrådte denne rollen den 2. november 2020.

– Dekning av mine boutgifter i Lillesand, som pendler fra Oslo, ble saksbehandlet administrativt med ekstern bistand i Nkom uten at jeg var involvert. Det var feil. Dette var et forhold som skulle vært avklart mellom departement som arbeidsgiver og meg, og ingen andre. Jeg tar det fulle ansvaret for, og konsekvensene av de, feil og vurderinger som er gjort i sakens anledning, skriver Wien i en e-post til Finansavisen.

Tidligere Telenor-topp

Tidligere har Wien Espen vært juridisk rådgiver i Telenor, hvor han forlot sin stilling umiddelbart etter offentliggjøringen av Deloittes rapport om Telenors behandling av korrupsjonssaken i Vimpelcom.

John-Eivind Velure kommer inn som fungerende direktør.

– Nkom har et stort og viktig samfunnsoppdrag med å legge til rette for en sikker og robust digital grunnmur med mobiltjenester og internett til alle i hele Norge. Jeg ser fram til å jobbe videre med Nkoms mange viktige oppgaver sammen med dyktige medarbeidere. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Pål Wien Espen for innsatsen han har lagt ned for Nkom, sier fungerende direktør i Nkom, John-Eivind Velure.