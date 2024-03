Kampanje har i samarbeid med YouGov undersøkt hvem som er Norges mest kjente sjefredaktør. Resultatet av undersøkelsen ble presentert denne uken, og tittelen gikk til Trygve Hegnar.

51 prosent av 1.017 respondenter svarte at de kjenner til Finansavisens og Kapitals ansvarlige redaktør.

Nest mest kjente redaktør, for øvrig med en fortid hos Hegnar, ble Nettavisens Gunnar Stavrum med en score på 36 prosent.

– Bør skamme seg

Ingeborg Heldal i KK tok den siste pallplassen med 24 prosent, foran trioen Gard Steiro (VG), Danby Choi (Subjekt) og Trine Eilertsen (Aftenposten) på 21-22 prosent. Choi selv gjør et poeng ut av dette.

LITE KJENT: TV 2-sjef Olav T. Sandnes. Foto: NTB

«Jeg er like kjent som sjefredaktøren i Norges desidert største avis. (...) Og mer kjent enn sjefredaktøren i Norges nest største avis. (...) Dette bør de skamme seg over», skriver han i en kommentar hos Kampanje.

Bransjeavisen gjør på sin side et poeng av at kringkastingssjefene Vibeke Fürst Haugen (NRK) og Olav T. Sandnes (TV 2) gjenkjennes av henholdsvis bare 16 og 9 prosent av respondentene, og legger seg nærmere bunnen av listen over ti redaktører.

IKKE OVERRASKET: Kristin Clemet. Foto: NTB

– Det viktigste for meg er at publikum har et sterkt forhold til NRK og innholdet vårt. Dessuten er det viktig at de har tillit til oss, sier Fürst Haugen, mens det ifølge TV 2-sjef Sandnes «helt sikkert er riktig og fortjent» at færre enn én av ti spurte vet hvem han er.

– Ikke overrasket

Kristin Clemet, som leder tankesmien Civita, har tidligere kritisert NRK-sjefen for hennes uttalelser til Vårt Land om at hun ikke vil at publikum skal merke så mye til henne. Clemet er ikke overrasket over funnene.

– Jeg synes det er viktig at medieledere deltar i den offentlige debatten, og bidrar til å kartlegge og opplyse oss om de redaksjonelle valgene de gjør, sier hun til Kampanje.

På bransjeavisens spørsmål til Hegnar om hva han mener om sine mer anonyme kolleger, svarer han:

– Kanskje er det litt feighet.