UTESTENGER DN: Oljefondet er skuffet over at Dagens Næringsliv brøt reglene og avisens journalister får ikke komme inn dørene på neste års konferanse. Her ved adm. direktør i Oljefondet, Nicolai Tangen, sammen med hedgefondmilliardæren Ole Andreas Halvorsen. Foto: Eivind Yggeseth