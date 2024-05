Fjorårets driftsresultat er en solid nedgang fra 75,7 millioner kroner i 2022.

– Trenden fra 2023 har dessverre fortsatt inn i 2024. De makroøkonomiske tendensene ligger fast, med høye priser og lav kronekurs, og løssalgs- og annonseinntekter er lavere enn vi hadde håpet på. Spareplanen i fjor var dessverre ikke nok, sier administrerende direktør i mediedelen i Story House Egmont, Per Kjellander.

De ansatte i Story House Egmont i Norge fikk beskjed om nedbemanningen torsdag.

Nå endrer mediehuset retning.

– Strategien med vekst gjennom nye satsinger blir erstattet med fokus på kjernevirksomheten, som er kvalitetsinnhold til print og digitale plattformer, sier han.

Det vil gis et åpent tilbud om sluttpakker og gavepensjon. Nedbemanningen vil ramme blant annet det redaksjonelle miljøet i tillegg til salg, IT, teknologi og økonomi.

Kjellander håper at de kommer seg gjennom nedbemanningen med størst mulig grad av frivillighet.

– Derfor har vi oppjustert sluttpakkene slik at de av våre dyktige medarbeidere som velger å takke ja, får en best mulig start på et nytt kapittel i arbeidslivet. I tillegg tilbyr vi bidrag til etterutdanning eller karriereveiledning, sier Kjellander.

Story House Egmont gir blant annet ut ukebladene Kamille, Bonytt, Hjemmet, Norsk Ukeblad og Her og Nå.

