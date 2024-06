Forhandler om TV-rettigheter verdt 76 mrd. dollar

Den amerikanske basketligaen NBA går inn i sin første forhandling om TV-rettigheter på et tiår.

Det nærmer seg angivelig en avtale med TV-kanalen NBC, Disneys ESPN og Amazon. Avtalen er ventet å bringe inn opptil 76 milliarder dollar - vel 800 milliarder kroner - i medieinntekter fordelt over elleve år.

Den nye avtalen er 2,5 ganger større enn den nåværende.

Det rapporterer Wall Street Journal og siterer kilder som er kjent med saken. Personene hevder at forhandlingene fortsatt pågår, men at det er skissert hvor mye NBC, ESPN og Amazon må legge på bordet.

Comcast-eide NBC skal betale 2,5 milliarder dollar i året for å vise rundt 100 kamper pr. sesong hvorav halvparten skal strømmes eksklusivt på deres strømmetjeneste, Peacock.

Amazon skal betale 1,8 milliarder årlig for å sende grunnspillet og sluttspillet. Videre får det en andel av conference-finalene, som partnerne har på rotasjon.

Disney vil fortsette å sende NBA-finalene til en årlig prislapp på 2,6 milliarder dollar, opp fra dagens avtale på 1,5 milliarder dollar i året. Disney vil derimot få sende færre kamper enn under dagens avtale.

Avtalene vil angivelig tre i kraft etter 2024/24-sesongen.

Usikkerhet rundt Warner

Warner Bros har sendt NBA-kamper siden 1988 og hadde mulighet til å fornye sin avtale før fristen i april. Det ble ikke foretatt, men det har derimot retten til å matche NBCs eller Amazons bud innen fem dager etter avtaleinngåelse.

Analytiker Jason Bazinet i Citigroup anslår i et kundenotat at 270 millioner dollar i årlige reklameinntekter står på spill dersom Warner Bros mister TV-rettighetene til NBA.

I tillegg til NBA har Warner Bros for øyeblikket rettigheter til NASCAR, National Hockey League, Major League Baseball og March Madness college basketballturneringen. Warner er også for tiden i forhandlinger med All Elite Wrestling.