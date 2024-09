Det er den lille øykommunen Frøya i Trøndelag, kjent for sine mange laksemilliardærer og børsnoterte oppdrettsselskaper, som er kulisser for dramaet skråstrek komiserien “Milliardærøya” med premiere i dag 12. september. Bak Netflix-satsingen, produsert av Rubicon, står serieskaperne Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. De to har tidligere holdt i Lilyhammer og Beforeigners.