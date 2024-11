NRK er viktigste nyhetskilde for stadig flere

– Stadig flere oppgir spesielt nettsidene til NRK som sin viktigste nyhetskilde, mens andelen som har riksdekkende aviser som viktigste kilde, har gått tilbake de senere årene. Styrkeforholdet mellom riksavisene og NRK er dermed snudd opp ned fra 2017 og fram til i dag, skriver Mediebedriftenes Landsforening i en pressemelding.

I en ny undersøkelse de har laget i samarbeid med Kantar Media oppgir 19 prosent av de spurte NRK.no som sin viktigste nyhetskilde. Det er en økning på 8 prosentpoeng fra en tilsvarende undersøkelse i 2018. Også NRKs TV-kanaler øker.

Riksavisenes posisjon faller

Samtidig faller posisjonen til riksavisene (som VG, Aftenposten og Dagbladet på papir og nett) som viktigste nyhetskilde fra 36 prosent av de spurte i 2018 til 30 prosent av de spurte i år. Lokalavisenes posisjon faller også fra 16 prosent i 2018 til 10 prosent i år.

Det er likevel fortsatt flest som sier at de leser riksaviser daglig, med 64 prosent. 55 prosent leser lokalaviser daglig, mens 46 prosent leser NRK.no.

Flere har abonnement

Undersøkelsen viser også at andelen av befolkningen som sier de har tilgang til et avisabonnement i husstanden, har økt fra 62 prosent i 2018 til 71 prosent i 2024.

Andelen som oppgir at de ikke har råd, er økende og 36 prosent av dem som har fått en strammere økonomi, sier nå at de ikke har råd til avisabonnement.

– Det er positivt at mediehusene gir brukerne så god og viktig journalistikk at man velger å beholde abonnementet selv om privatøkonomien blir mer utfordrende. Dette bekrefter at den norske befolkningen mener det er viktig å holde seg oppdatert på nyheter, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening.