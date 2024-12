Vi heier på norsk næringsliv!

Kjære leser, når 2024 lakker og lir mot slutten, er det på sin plass å takke samtlige av dere for tiden dere har brukt på Kapital. Vi håper dere føler at dere har fått full valuta for pengene, for vi i Kapital-redaksjonen brenner for at dere i hver utgave skal finne unikt stoff om næringsliv, børs og økonomisk politikk.