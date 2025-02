Kaster medier ut av Pentagon

Trump-administrasjonen bestemte fredag at det vil fjerne fire medier fra deres kontorer i Pentagon, etter ønske om å gjøre plass til andre medier, melder Reuters.

Over 20 medier, blant dem Reuters, har faste kontorer i Pentagon.

De fire mediene som nå må forlate Pentagon er New York Times, Politico, National Public Radio og NBC News. Dette må skje innen 14. februar.

Inn kommer New York Post, One America News Network, Breitbart og HuffPost News.

«Vi er skuffet over beslutningen om å nekte oss adgang til å kringkaste fra Pentagon, en adgang vi har hatt i mange tiår. Til tross for den store ulempen dette medfører vår evne til å samle og rapportere nyheter i nasjonal offentlig interesse, vil vi fortsette å rapportere med samme integretitet som NBC News alltid har gjort», sier NBC News om avgjørelsen.

New York Times sier at det er forpliktet til å fortsette mediedekningen av Pentagon, til tross for avgjørelsen.

«Avgjørelser som er designet for å hindre adgang er åpenbart ikke i offentlig interesse», sier avisen i en uttalelse.

The Pentagon Press Association, som representerer journalistene som har sitt daglige virke i byggningen er kritiske til beslutningen fra Trump-administrasjonen.